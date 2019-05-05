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Новые имена и коллективы попали на Доску почёта Пинского района

06.05.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Новые имена и коллективы попали на Доску почёта Пинского района
В Пинске на улице Карла Маркса состоялось открытие районной Доски почета.

«Много хороших и теплых слов хочется сказать в адрес героев сегодняшнего торжества – лучших работников различных сфер, руководителей и специалистов, достигших высоких результатов в своем деле. Это право вы заслужили своим трудом. Каждый из вас на своем рабочем месте отдал частичку своей души, своей жизни и посвятил ее процветанию родной земли», – отметил в поздравлении председатель райисполкома И.М. Брилевич, обращаясь к людям, чьи портреты занесены на Доску почета.

Новые имена и коллективы попали на Доску почёта Пинского района
Открытие обновленной Доски почета получилось равным высокому уровню работы наших передовиков, трудовой элиты района. Среди награжденных за мастерство немало таких, чей стаж не так уж и велик. А значит, формируется команда, на которой будет держаться район потом, когда старая гвардия уйдет на заслуженный отдых.

Нетрудно заметить закономерность: стабильным остается костяк не только лучших работников, но и трудовых коллективов.

Заметное место в создании финансового и социального благополучия, авторитета Пинского района занимают сегодня ОАО «Парохонское» и его директор В.Ф. Хроленко, ОАО «Почапово» и директор С.Н. Созончук, филиал «Невель», ОАО «Лопатино», районное предприятие ЖКХ и другие.

Новые имена и коллективы попали на Доску почёта Пинского района
 Новые имена и коллективы попали на Доску почёта Пинского района
Появляются и новые предприятия и люди. Разные по масштабам и направлениям, традиционные и новые лидеры трудового соперничества доказывают, что можно и нужно работать не только благодаря, но и вопреки. Символично и справедливо: по заслугам оказана честь хлеборобу и строителю, оператору машинного доения и преподавателю, молочно-товарному комплексу и Дому культуры, фермерскому хозяйству и старосте.

Доска почета района – убедительное подтверждение должного внимания к каждому, кто трудится на благо Пинщины, кто вносит весомый вклад в материальную копилку или культурное и духовное развитие.

Последний критерий не исчислить цифрами, но труд работников культуры важен и нужен не менее работы тех, кто производит материальные блага. Подтверждение тому – профессиональное и творческое проведение церемонии открытия Доски почета работниками учреждений культуры района.

Новые имена и коллективы попали на Доску почёта Пинского района
 Новые имена и коллективы попали на Доску почёта Пинского района
Событие традиционно приурочили к празднику труда. С Первомаем всех собравшихся поздравили глава района И.М. Брилевич и директор ДРОЦ «Свитанак» В.К. Бегеба, выступившая с ответным словом как руководитель организации, занесенной на Доску почета.

Новые имена и коллективы попали на Доску почёта Пинского района
Всех награжденных (специальные дипломы они получили из рук И.М. Брилевича) объединяют активная жизненная позиция и самоотдача во имя дела. Каждый внес заметный вклад в общие успехи нашего района. Открытие обновленной Доски почета еще раз подчеркивает, что Пинщина славна в первую очередь своими людьми – неравнодушными, трудолюбивыми и любящими свою малую родину.

Вероника НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Решение Пинского районного
исполнительного комитета от 19.02.2019 года № 154

О занесении на Доску почета Пинского района трудовых коллективов, передовиков производства и социальной сферы по итогам работы за 2018 год

На основании Положения о Доске почета Пинского района, утвержденного решением Пинского районного исполнительного комитета от 18 декабря 2018 г. № 1479, Пинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Занести на Доску почета Пинского района трудовые коллективы:

1.1. открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Парохонское» (директор Хроленко Владимир Федорович);

1.2. ОАО «Почапово» (директор Созончук Сергей Николаевич);

1.3. филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат» (директор Шоломицкий Сергей Александрович);

1.4. молочно-товарного комплекса «Черново» ОАО «Лопатино» (заведующий Крыльчук Виктор Сергеевич);

1.5. филиала ПМК № 58 ОАО «Пинскводстрой» (директор Кравчук Николай Иванович);

1.6. филиала «Нефтеперекачивающая станция «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (начальник Якубец Валерий Павлович);

1.7. совместного закрытого акционерного общества «Белмедматериалы» (директор Кухновец Оксана Васильевна);

1.8. коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (далее – КУМПП ЖКХ) «Пинское районное ЖКХ» (директор Жидецкий Сергей Степанович);

1.9. коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» (директор Бегеба Валентина Константиновна);

1.10. закрытого акционерного общества «Белмедпоставка» (директор Наривончик Станислав Михайлович);

1.11. крестьянского (фермерского) хозяйства «Кветкі Палесся» (глава хозяйства Псел Раиса Аркадьевна);

1.12. государственного учреждения образования (далее – ГУО) «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района (директор Гаврилович Виктор Викторович);

1.13. ГУО «Погост-Загородский ясли-сад Пинского района» (заведующая Хомич Татьяна Михайловна);

1.14. Парохонского сельского центра культуры и досуга государственного учреждения культуры «Пинская районная централизованная клубная система» (директор Головач Александр Николаевич);

1.15. Каллауровичского фельдшерско-акушерского пункта учреждения здравоохранения (далее УЗ) «Пинская центральная поликлиника» (заведующая Лосич Рита Леонтьевна);

1.16. Логишинского сельского Совета депутатов (председатель Шушко Валерий Александрович).

  1. Занести на Доску почета Пинского района передовиков производства и социальной сферы:

2.1. Хроленко Владимира Федоровича, директора ОАО «Парохонское»;

2.2. Шпаковского Дмитрия Викторовича, директора ОАО «Плещицы»;

2.3. Дейнеко Наталию Игнатьевну, главного зоотехника филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат»;

2.4. Шепелевича Вячеслава Федоровича, главного зоотехника ОАО «Лопатино»;

2.5. Коляду Александра Александровича, бригадира производственной бригады в животноводстве молочно-товарной фермы «Плещицы» ОАО «Плещицы»;

2.6. Козела Бориса Федоровича, техника-осеменатора ОАО «Лопатино»;

2.7. Слободянюк Татьяну Александровну, оператора машинного доения филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат»;

2.8. Лецко Валентину Петровну, оператора по доращиванию молодняка крупного рогатого скота ОАО «Почапово»;

2.9. Христюка Василия Аркадьевича, тракториста-машиниста ОАО «Валище»;

2.10. Козела Эдуарда Ивановича, монтажника санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда государственного унитарного специализированного строительного предприятия «Пинская СПМК-11» государственного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Объединение Облсельстрой»;

2.11. Янкович Жанну Петровну, почтальона отделения почтовой связи Озаричи Пинского регионального узла почтовой связи Брестского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта»;

2.12. Коржича Михаила Леонидовича, главного механика КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ»;

2.13. Бурду Валерия Алексеевича, машиниста трелевочной (лесозаготовительной) машины 6 разряда государственного лесохозяйственного учреждения «Пинский лесхоз»;

2.14. Боровкову Светлану Степановну, главного врача государственного учреждения «Республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов»;

2.15. Селюжицкого Анатолия Владимировича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства «Селюжицкого А.В.»;

2.16. Клетаница Елену Алексеевну, учителя биологии ГУО «Молотковичская вспомогательная школа-интернат»;

2.17. Жилевич Аллу Григорьевну, учителя по классу баяна ГУО «Оснежицкая детская школа искусств»;

2.18. Тиханову Галину Петровну, врача-педиатра участкового амбулаторно-поликлинического отделения Логишинской городской больницы филиала «Городская поликлиника № 1» УЗ «Пинская центральная поликлиника»;

2.19. Садовского Анатолия Григорьевича, начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району;

2.20. майора милиции Шингарея Александра Николаевича, старшего опер-уполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Пинского районного исполнительного комитета;

2.21. Солоневича Сергея Ивановича, старосту деревни Погост-Загородский Загородского сельского Совета депутатов.

  1. Работникам и старостам сельских населенных пунктов, занесенным на Доску почета Пинского района, осуществить выплату денежного вознаграждения в размере 5 базовых величин.

Выплата денежных вознаграждений работникам бюджетных организаций и старостам сельских населенных пунктов осуществляется за счет средств районного бюджета, государственным служащим – за счет средств экономии фонда оплаты труда организации, в которой работает государственный служащий, иным работникам – за счет средств соответствующей организации.

  1. Финансовому отделу Пинского районного исполнительного комитета выделить денежные средства на содержание, обновление и текущий ремонт Доски почета Пинского района из районного бюджета.

И.М. Брилевич, председатель райисполкома.
В.Г. Миленчук, управляющий делами.

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« В числе лучших руководителей агропромышленного комплекса Брестской области есть и представители Пинщины
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