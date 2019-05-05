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Новые имена и коллективы попали на Доску почёта Пинского района
06.05.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Заметное место в создании финансового и социального благополучия, авторитета Пинского района занимают сегодня ОАО «Парохонское» и его директор В.Ф. Хроленко, ОАО «Почапово» и директор С.Н. Созончук, филиал «Невель», ОАО «Лопатино», районное предприятие ЖКХ и другие.
Последний критерий не исчислить цифрами, но труд работников культуры важен и нужен не менее работы тех, кто производит материальные блага. Подтверждение тому – профессиональное и творческое проведение церемонии открытия Доски почета работниками учреждений культуры района.
Вероника НИКОЛАЕВА.
Решение Пинского районного
О занесении на Доску почета Пинского района трудовых коллективов, передовиков производства и социальной сферы по итогам работы за 2018 год
На основании Положения о Доске почета Пинского района, утвержденного решением Пинского районного исполнительного комитета от 18 декабря 2018 г. № 1479, Пинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1.1. открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Парохонское» (директор Хроленко Владимир Федорович);
1.2. ОАО «Почапово» (директор Созончук Сергей Николаевич);
1.3. филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат» (директор Шоломицкий Сергей Александрович);
1.4. молочно-товарного комплекса «Черново» ОАО «Лопатино» (заведующий Крыльчук Виктор Сергеевич);
1.5. филиала ПМК № 58 ОАО «Пинскводстрой» (директор Кравчук Николай Иванович);
1.6. филиала «Нефтеперекачивающая станция «Пинск» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (начальник Якубец Валерий Павлович);
1.7. совместного закрытого акционерного общества «Белмедматериалы» (директор Кухновец Оксана Васильевна);
1.8. коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (далее – КУМПП ЖКХ) «Пинское районное ЖКХ» (директор Жидецкий Сергей Степанович);
1.9. коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» (директор Бегеба Валентина Константиновна);
1.10. закрытого акционерного общества «Белмедпоставка» (директор Наривончик Станислав Михайлович);
1.11. крестьянского (фермерского) хозяйства «Кветкі Палесся» (глава хозяйства Псел Раиса Аркадьевна);
1.12. государственного учреждения образования (далее – ГУО) «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района (директор Гаврилович Виктор Викторович);
1.13. ГУО «Погост-Загородский ясли-сад Пинского района» (заведующая Хомич Татьяна Михайловна);
1.14. Парохонского сельского центра культуры и досуга государственного учреждения культуры «Пинская районная централизованная клубная система» (директор Головач Александр Николаевич);
1.15. Каллауровичского фельдшерско-акушерского пункта учреждения здравоохранения (далее УЗ) «Пинская центральная поликлиника» (заведующая Лосич Рита Леонтьевна);
1.16. Логишинского сельского Совета депутатов (председатель Шушко Валерий Александрович).
2.1. Хроленко Владимира Федоровича, директора ОАО «Парохонское»;
2.2. Шпаковского Дмитрия Викторовича, директора ОАО «Плещицы»;
2.3. Дейнеко Наталию Игнатьевну, главного зоотехника филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат»;
2.4. Шепелевича Вячеслава Федоровича, главного зоотехника ОАО «Лопатино»;
2.5. Коляду Александра Александровича, бригадира производственной бригады в животноводстве молочно-товарной фермы «Плещицы» ОАО «Плещицы»;
2.6. Козела Бориса Федоровича, техника-осеменатора ОАО «Лопатино»;
2.7. Слободянюк Татьяну Александровну, оператора машинного доения филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат»;
2.8. Лецко Валентину Петровну, оператора по доращиванию молодняка крупного рогатого скота ОАО «Почапово»;
2.9. Христюка Василия Аркадьевича, тракториста-машиниста ОАО «Валище»;
2.10. Козела Эдуарда Ивановича, монтажника санитарно-технических систем и оборудования 5 разряда государственного унитарного специализированного строительного предприятия «Пинская СПМК-11» государственного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Объединение Облсельстрой»;
2.11. Янкович Жанну Петровну, почтальона отделения почтовой связи Озаричи Пинского регионального узла почтовой связи Брестского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта»;
2.12. Коржича Михаила Леонидовича, главного механика КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ»;
2.13. Бурду Валерия Алексеевича, машиниста трелевочной (лесозаготовительной) машины 6 разряда государственного лесохозяйственного учреждения «Пинский лесхоз»;
2.14. Боровкову Светлану Степановну, главного врача государственного учреждения «Республиканский санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов»;
2.15. Селюжицкого Анатолия Владимировича, главу крестьянского (фермерского) хозяйства «Селюжицкого А.В.»;
2.16. Клетаница Елену Алексеевну, учителя биологии ГУО «Молотковичская вспомогательная школа-интернат»;
2.17. Жилевич Аллу Григорьевну, учителя по классу баяна ГУО «Оснежицкая детская школа искусств»;
2.18. Тиханову Галину Петровну, врача-педиатра участкового амбулаторно-поликлинического отделения Логишинской городской больницы филиала «Городская поликлиника № 1» УЗ «Пинская центральная поликлиника»;
2.19. Садовского Анатолия Григорьевича, начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району;
2.20. майора милиции Шингарея Александра Николаевича, старшего опер-уполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Пинского районного исполнительного комитета;
2.21. Солоневича Сергея Ивановича, старосту деревни Погост-Загородский Загородского сельского Совета депутатов.
Выплата денежных вознаграждений работникам бюджетных организаций и старостам сельских населенных пунктов осуществляется за счет средств районного бюджета, государственным служащим – за счет средств экономии фонда оплаты труда организации, в которой работает государственный служащий, иным работникам – за счет средств соответствующей организации.
И.М. Брилевич, председатель райисполкома.
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