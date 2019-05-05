«За одним столом сидят москвичи, киевляне и всем хорошо». Сотни фанатов «Ман Юнайтед» собрались в Минске

Источник материала: Tut.by

Футбол может собрать разных людей в одном месте, и они одинаково кайфанут от происходящего на поле. Их объединяет любовь к клубу и дружеская атмосфера. SPORT.TUT.BY сходил на двенадцатый международный сбор болельщиков «Манчестер Юнайтед». Они рассказали о впечатлениях от Минска, евровыездах и нынешнем состоянии манчестерского клуба.



Фото: Марина Серебрякова

«Тренер с манчестерским ДНК должен возродить клуб»

В три часа дня к «Друзьям» подтягивается компания из 10 человек. Один из них залазит на броневик и растягивает баннер с эмблемой «Манчестер Юнайтед».

— Саня, пойдем быстрее, пожалуйста.

Парень слазит с военной машины и шагает ко входу в заведение, затягивая «Glory glory Man United». Внутри больше двух сотен красных футболок. Неравнодушные к «манкунианцам» пьют пиво, много шутят и ждут матча против «Хаддерсфилда».

За час до игры организаторы мероприятия носятся в режиме Соника. Константин — один из основателей манчестерского фан-движения в Минске. Мужчина помнит первую встречу белорусских болельщиков «дьяволов». Тусовка из 6−7 энтузиастов разрослась до 200−300 человек со всего СНГ.



Фото: Марина Серебрякова

— Сегодня 12 встреча болельщиков и я удивлен постоянным приростом людей к нашему движению. Впервые приехали екатеринбургские и дагестанские болельщики.

Александр в статусе одного из лидеров движения организует уже пятый сбор болельщиков. Помнит футболки с надписью «SHARP» и Эрика Кантона с поднятым воротничком. Еще он с белорусскими фанатами ездит на матчи любимой команды.

— Замечательно, что все добрались. Мы рассчитывали на большее количество людей, в прошлом году взяли планку в 490 человек. Сегодня человек 250 будет. Тут ряд факторов: воскресенье, матч против не самого топового соперника, скомканный сезон, погода и что угодно. Москвичам и украинцам завтра на работу. Благодаря безвизу добрались ребята из западной Европы. Не очень много, потому что им проще лоукостом сгонять в Манчестер, чем в Минск.



Фото: Марина Серебрякова

По деньгам съездить в Манчестер вполне реально. Виза стоит 120 долларов, но зато на многократный въезд и я стараюсь по одной визе слетать дважды. Летать можно лоукостами — 50 долларов в обе стороны вполне себе. Цены на жилье и пабы такие же, как в Италии и Германии.

За два года я съездил на десяток матчей «Юнайтед». Не думаю, что те, кто считает меня глором, чаще ходят на белорусский футбол, чем я гоняю на «Манчестер». Для наших молодых ребят выезд в Одессу был единственным шансом увидеть любимую команду, ведь белорусские студенты не могут себе позволить летать в Англию. Вывезли около 100 человек на этот матч.

Основные задачи коммьюнити — объединять людей в Беларуси. Сегодня за одним столом сидят москвичи и киевляне и всем хорошо. Еще организовываем просмотры матчей и по возможности помогаем с билетами на игры. Мы официальное фан-сообщество, поэтому пользуемся квотой и можем просить у администрации «Манчестер Юнайтед» нужное количество квитков.

Рядом за столом сидит компания из России. Парень из Махачкалы представляется Эльманом и угощает собравшихся вокруг болельщиков выпивкой.

— Почему всем так интересно, что я из Махачкалы?

— Думают, что ты поддерживаешь «Анжи».

— Нет, я за «Юнайтед» с детства (улыбается). Приехал, чтобы познакомиться с ребятами из фан-клуба. Летел из Махачкалы в Москву, а потом из Москвы в Минск. В первый раз у вас в гостях и хочу сказать, что белорусы прекрасный народ.



Фото: Марина Серебрякова

В Минске на предыдущих сборах сдружился с местными болельщиками, с некоторыми даже ездил в Москву на матч «Юнайтед» против ЦСКА.

— А я на «Олд Траффорд» недавно был, когда с «Ливерпулем» играли, — подключается Саша из Ростова. — Давно планировал приехать в Беларусь, изучал отчеты о предыдущих сборах в Минске. С погодой не повезло, но главное — атмосфера. Здесь все болеют за «Юнайтед», значит я не зря летел.

Фан-клубы по очереди выкрикивают города, из которых приехали. Параллельно группки поклонников «красных дьяволов» вспоминают Моуриньо и сравнивают португальского коуча с Сульшером. Роман из Казахстана болеет за «МЮ» с 1988 года и пока громко не обозначает, откуда сам.



Фото: Марина Серебрякова

— Еще не матч, — замечает мужчина. — Отдам все силы на игре, ведь команда стремится стать тем «нормальным» «Манчестером». Слышал дебаты вокруг персоны Моуриньо. Он ментально не тренер «Юнайтед». Есть такой чант «Attack-attack-attack» — так вот, это не стиль португальца. Поэтому назначение Сульшера — обалденная удача, он ведь знает клуб изнутри. Хотя болельщики думали, что главным станет Никки Батт или Гиггз.

«Юнайтед» будет идти вверх, ведь это клуб с большими финансами, и он не может долго находится в стагнации. Тренер с манчестерским ДНК должен возродить клуб. Впереди тяжелое лето, надеюсь, много игроков поменяется. У «Манчестер Юнайтед» сейчас такой период, когда клуб не борется за трофеи, а хочет вернуть свою идентичность. Фанаты должны это пережить.

«Белорусы не стесняются национальной идентичности»

Майский дождь и пиво в литровых кружках раззадорили людей в красном и, кутаясь в дождевики, болельщики дружно затягивают клубные кричалки. Два дредастых парня синхронно достают мобильные телефоны и начинают фотографировать болельщиков. Илья и Сергей «карриковеды» и дружат почти 4 года.



Фото: Марина Серебрякова

— Вообще мы участники сообщества «Krasnodar Reds», но территориально в разных городах находимся. Слышали, как народ обсуждает матчи с «ПСЖ». Французы были сильнее, но в футболе мастерство не все решает. Момент, который в десятке матчей ни на что не повлияет, в одном может перевернуть игру. «Манчестер Юнайтед» всегда славился не только тем, что бьется до конца, но и дьявольской удачей. Правда, в один момент она изменила команде. Такое ощущение, что игроки эмоционально настолько жестко выложились, что сезон доигрывают на остатках сил.

Зато Минск просто чумовой город. Мы с ребятами встретились в районе Немиги и когда шли через Верхний город, забыли, зачем приехали. Очень красивое место. Нам очень понравилось, что белорусы не стесняются национальной идентичности. И это то, что привлекает внимание и приносит удовольствие. Наши люди обычно не говорят, что они из России.

Возле стола с кикером словесная перепалка. Собравшиеся хвалят Толю в красном плаще, с 1999 он следил за результатами манчестестерского клуба, а в 2013 влюбился в «дьяволов».



Фото: Марина Серебрякова

— Толя вообще всю движуху придумал, — заявляет болельщик «дьяволов» спортивного вида.

— Неправда, — парирует Анатолий. — Мы сейчас в Минске, а его построил не я (смеется). Зато имею отношение к киевской движухе. Сравнить тяжело, ведь нам всего три года, а в Минске уже 12 сбор фанатов из восточной Европы.

— Ты же помог фанатам из Запорожья, — добавляет друг Анатолия. — Когда играли против «Зари» вместе с белорусскими и казахскими друзьями ездили на матч.

— В Англию, Испанию и Францию ездят единицы. Скоро семь человек поедут на матч легенд «Манчестер Юнайтед». Мы держим связь с клубом и получили статус официального фан-сообщества. Нужно было набрать минимум 50 человек, за месяц мы сделали это. Купили клубное членство, которое стоит чуть больше 30 фунтов. Когда полетим в Англию, у меня будет встреча с представителем клуба по поводу сотрудничества в дальнейшем. Еще думаем над всеобщим сбором украинских болельщиков, наподобие вашего. Хотя до такого уровня еще расти и расти, — итожит Толя.

«На двоих у нас больше 20 лет любви к «Манчестеру»

Под начало матча фаны занимают места возле проектора и бурно встречают Поля Погба и компанию. Анатолий, приехал с девушкой из Гомеля и надеется, что его любимцы без проблем одолеют «Хаддерсфилд».



Фото: Марина Серебрякова

— Я ее вовлек в эту движуху (улыбается). Всю жизнь болею за «Спартак». Помню, как в 95 году на черно-белом экране смотрел на Титова и Цымбаларя. В институте начал за «МЮ» топить, познакомился с Людой, и она теперь со мной футбол смотрит. Уверен, что ребенок тоже будет болеть за «дьяволов».

На восьмой минуте Мактомини открыл счет, чем очень обрадовал Кирилла. Пятикурсник БНТУ с 2009 года поддерживает «МЮ» и ждет, что Скотт станет легендой «Олд Траффорд».

— Мактомини для своих юных лет играет на достойном уровне и продолжает прогрессировать. Рэшфорд тоже хорош, но слухи о том, что он требует себе очень высокую зарплату, напрягают меня. Еще есть Гринвуд — очень перспективный футболист из академии. Надеюсь, эти трое в самом ближайшем будущем сформируют костяк клуба.



Фото: Марина Серебрякова

В перерыве на сцену поднимаются лидеры фан-движений и под громкие чанты респектуют всем собравшимся. Аня и Лена вспоминают выездные матчи и английских болельщиков.

— Футбол — это единение. На двоих у нас больше 20 лет любви к «Манчестеру». Когда на евровыезде мы стояли на трибуне и распевали клубные чанты, я кайфовала. Фанов из разных стран своя манера пения и это очень круто, — говорит Аня.

Павел прилетел в Минск из Израиля, он редактор клубного форума русскоязычных болельщиков и болеет за «манкунианцев» с 1997 года.

— В Минске я уже раз третий. Всегда стараюсь приехать на сбор именно сюда ради потрясающей тусовки. Таких гостеприимных и добросердечных людей, как в Беларуси, я мало где видел. Специально останусь на две недели, чтобы погулять по Минску и навестить родственников в Радошковичах.



Фото: Марина Серебрякова

Перелет туда-обратно обошелся в 400 долларов, но это того стоит. Сегодня идет дождь, а люди приезжают из Дагестана, Казахстана и других республик, чтобы поделиться положительными эмоциями и вместе болеть за «Манчестер Юнайтед».

Увы, но в этот раз команда своих болельщиков не порадовала. «Красные дьяволы» сыграли вничью с аутсайдером и потеряли шансы на выход в Лигу чемпионов.