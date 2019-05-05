В Гродненском районе пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб пассажир

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Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 3 часов дня 5 мая. 24-летний водитель «Ауди» двигался по автодороге «Слоним-Мосты-Скидель».

Неподалеку от агрогородка Озеры молодой человек не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части дороги и опрокинулся. В результате аварии на месте происшествия погиб 19-летний пассажир. Водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в момент происшествия водитель был пьян. Возбуждено уголовное дело.