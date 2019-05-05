Суд приговорил к тюрьме брата президента Ирана









Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. Его приговорили к тюремному заключению по обвинениям в коррупции.





Как рассказал представитель судебного департамента Хамидреза Хусейни, брат президента был оправдан по некоторым обвинениям, признан виновным – по другим. Подробностей (включая срок заключения) он не привел, ссылаясь на то, что вердикт еще может быть обжалован.





Хусейн Ферейдун (такую же фамилию ранее носил и его брат) был дипломатом и советником президента. В частности, он участвовал в переговорах по ядерной сделке Ирана несколько лет назад.





Брат президента был задержан в 2017 году. Позднее его освободили под залог (объем залога, как сообщалось, составил около $15 млн). Суд над ним и еще несколькими фигурантами, проходящими по делу, начался в феврале 2019 года.





В чем именно обвиняют Хусейна Ферейдуна, после его задержания не уточнялось (пресса отмечала, что речь шла о неких финансовых нарушениях). Однако бывший вице-президент Ирана Хамид Багаи, который работал при прежнем президенте Махмуде Ахмадинеджаде, утверждал, что родственник Хасана Рухани получил миллионы долларов за то, чтобы устроить кого-то в совет директоров одного из крупнейших банков страны.









Сторонники действующего президента считают, что дело против его брата – следствие борьбы за влияние в Иране между религиозными консерваторами, в ведении которых находятся органы юстиции, и реформаторами, которых представляет Рухани.