Кортисо объявил себя победителем выборов президента Панамы. Его соперник не согласен









После подсчета более 90 процентов бюллетеней Кортисо набирает около 33 процентов голосов, по сравнению с 31 процентом у Ру. Президентские выборы в одной из самых быстрорастущих экономик мира проходят в один тур.





Напряженная борьба повысила вероятность неожиданной победы 54-летнего Ру, представлявшего правоцентристскую партию «Демократические перемены», который отставал от Кортисо в предвыборных опросах более чем на 10 пунктов. Ру призвал к полному подсчету голосов, заявив, что он выявил нарушения на некоторых избирательных участках.





66-летний Кортисо заявил, что его соперник имеет право оспаривать результаты, но провозгласил себя победителем.





«Я доволен, мы победили», – сказал он в беседе с журналистами.





Избирательный трибунал заявил, что подождет подсчета большего процента бюллетеней, прежде чем объявит победителя, отметив, что кандидат, занявший второе место, выразил сомнения в победе Кортисо.





«Я хочу четко заявить, что сегодня мы не будем принимать никаких результатов выборов, – заявил Ру в видеообращении, размещенном в Твиттере. – Мы будем проводить публичный подсчет голосов, пока не установим, что действительно произошло сегодня».





Кортисо, бывший министр сельского хозяйства, представлявший умеренно левую Демократическую революционную партию, пытался привлечь 2,8 миллиона избирателей страны на свою сторону обещаниями борьбы с коррупцией после скандалов с взяточничеством и в связи с участием страны в сокрытии богатств глобальных элит.





Бывший бизнесмен также обещал подавить коррупцию после обвинений в растрате государственных средств в Панаме, где через межокеанский канал ежегодно проходят грузы стоимостью около 270 миллиардов долларов в год.





Перед тем как проголосовать, Кортисо заявил Reuters, что он опасается за репутацию Панамы как крупного финансового центра и в связи с предстоящим вердиктом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), которая оценивает принимаемые странами мира меры по борьбе с отмыванием денег.





«Мы беспокоимся об этом и сделаем все возможное, чтобы помешать отмыванию денег. Нам нужна надежная финансовая система», – сказал Кортисо.





Ранее ФАТФ включила Панаму в список стран, не принимающих достаточных мер по борьбе с отмыванием денег.





В этом году Панама приняла закон, объявляющий уклонение от уплаты налогов нелегальным.









Имидж Панамы был подпорчен коррупционным скандалом с участием бразильской инженерно-строительной компанией Odebrecht и публикацией так называемого «Панамского досье» – 11,5 миллиона документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых описывалось, как богачи со всего мира уклоняются от уплаты налогов через офшорные центры.





Обещания борьбы с преступлениями «белых воротничков» занимали заметное место в предвыборной кампании. Ведущие кандидаты выступали с предложениями об изменении процедур заключения государственных контрактов.





Кортисо также заявлял о намерении продолжать углублять связи с Китаем, но предположил, что этот процесс пойдет медленнее, чем при президенте Хуане Карлосе Вареле, который возмутил США, подписав соглашения с Пекином о нескольких крупных инфраструктурных проектах.





Ру предложил конституционную реформу для укрепления независимости судебной власти. Он также призывает к восстановлению имиджа Панамы для привлечения инвестиций.





Варела по закону не мог претендовать на переизбрание.