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В СК РФ назвали версии катастрофы в Шереметьево
Источник материала: Партизан
Следственный комитет России изучает бортовые самописцы самолета Sukhoi Superjet, образцы топлива и записи камер видеонаблюдения, запечатлевшие катастрофу рейса SU1492.
Следственный комитет России рассматривает несколько версий
В качестве одной из вероятных причин рассматривается "недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта".
Также следствие рассматривает версии, согласно которым катастрофа произошла из-за технической неисправности самолета или неблагоприятных метеоусловий.
Следствие поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел Следкома России.
"Совместно с представителями Международного авиационного комитета изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы", – сказано в сообщении пресс-службы.
Пассажирский самолет, совершавший рейс SU1492 Москва – Мурманск, совершил жесткую посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Cамолет возвращался в аэропорт вылета из-за ЧП, возможно, связанного с ударом молнии. Пресс-служба "Аэрофлота" проинформировала, что двигатели лайнера загорелись после приземления.
Из 78 человек на борту выжили 37, заявили в Следственном комитете России.
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Следственный комитет России изучает бортовые самописцы самолета Sukhoi Superjet, образцы топлива и записи камер видеонаблюдения, запечатлевшие катастрофу рейса SU1492.
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