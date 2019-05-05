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В СК РФ назвали версии катастрофы в Шереметьево

06.05.2019 12:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет России изучает бортовые самописцы самолета Sukhoi Superjet, образцы топлива и записи камер видеонаблюдения, запечатлевшие катастрофу рейса SU1492.

Следственный комитет России рассматривает несколько версий катастрофы самолета Sukhoi Superjet, загоревшегося 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



В качестве одной из вероятных причин рассматривается "недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта".

Также следствие рассматривает версии, согласно которым катастрофа произошла из-за технической неисправности самолета или неблагоприятных метеоусловий.

Следствие поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел Следкома России.

"Совместно с представителями Международного авиационного комитета изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения.  В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы", – сказано в сообщении пресс-службы.


Пассажирский самолет, совершавший рейс SU1492 Москва – Мурманск, совершил жесткую посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Cамолет возвращался в аэропорт вылета из-за ЧП, возможно, связанного с ударом молнии. Пресс-служба "Аэрофлота" проинформировала, что двигатели лайнера загорелись после приземления.

Из 78 человек на борту выжили 37, заявили в Следственном комитете России. 

 
 
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Следственный комитет России изучает бортовые самописцы самолета Sukhoi Superjet, образцы топлива и записи камер видеонаблюдения, запечатлевшие катастрофу рейса SU1492.
 
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