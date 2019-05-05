В СК РФ назвали версии катастрофы в Шереметьево

катастрофы самолета Sukhoi Superjet, загоревшегося 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево . Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Следственный комитет России рассматривает несколько версий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.













В качестве одной из вероятных причин рассматривается "недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта".





Также следствие рассматривает версии, согласно которым катастрофа произошла из-за технической неисправности самолета или неблагоприятных метеоусловий.





Следствие поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел Следкома России.





"Совместно с представителями Международного авиационного комитета изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы", – сказано в сообщении пресс-службы.









Пассажирский самолет, совершавший рейс SU1492 Москва – Мурманск, совершил жесткую посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Cамолет возвращался в аэропорт вылета из-за ЧП, возможно, связанного с ударом молнии. Пресс-служба "Аэрофлота" проинформировала, что двигатели лайнера загорелись после приземления.





Из 78 человек на борту выжили 37, заявили в Следственном комитете России.