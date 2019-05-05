Ультрамарафон «Минская сотка» был учрежден в 2016 году по инициативе участников альпинистского клуба «Семь вершин» в качестве одного из этапов проверки на выносливость новичков, дерзнувших покорять горные вершины.





Молодым и не очень его участникам, но точно амбициозным, предлагалось сначала преодолеть себя, а заодно и сотню километров в режиме «нон-стоп» в комфортных условиях белорусской весны. Еще не жарко и уже день долог. А дня, как показала практика, не всегда хватает для преодоления «сотки». Впрочем, по правилам ультрамарафона, преодолеть дистанцию допускается в течение полных суток.





«Минская сотка» - единственный в стране марафон, стартующий ночью. Для альпинистов, начинающих высотные восхождения глубокой ночью, это привычная практика. С учетом простоты маршрута ночной бег, а тем более ходьба, не создают затруднений, зато позволяют завершать дистанцию в светлое время суток. А для самых быстрых ночной старт – это еще и возможность бежать по холодку.





В последние годы к «Минской сотке» потянулись и рядовые любители здорового образа жизни. Мало кто рискнет пробежать даже классический марафон 42 195 м, а вот преодолеть дистанцию пешком - вполне по силам.





Ультрамарафон и прежде был для его организаторов делом убыточным, а после введения обязательных платежей для организаторов массовых мероприятий, о чем я подробно писал в материале « Бег под надзором », стал делом просто бессмысленным. Наши классические маршруты на 25, 50, 75 и 100 километров теперь будут дожидаться лучших времен., о чем я подробно писал в материале «»,





Не скрою, до последнего теплилась надежда, что правительство, которое организаторы разного рода спортивно-массовых, культурно-массовых и иных мероприятий просто завалили обращениями, одумается и внесет поправки в документ, который был принят кулуарно, без обсуждения с бизнесом, хотя и напрямую затрагивает интересы субъектов хозяйствования -организаторов массовых мероприятий.





Ан нет, не дождались. Многочисленные отписки-комментарии с мест от органов МВД не в счет. Никакая резолюция «разрешаю» или мнение милицейского начальника не является гарантией защиты наших прав от постановлений контролеров и судов. Надеюсь, я не открыл истину для тех, кто в этих самых судах бывал. Куда нас, кстати, высокие правительственные чиновники и отправляют за защитой своих прав.









Только нет у нас пока такого уровня правовой культуры, когда судебные решения выносятся на основании принципов права, Конституции и даже Директив Главы государства. Белорусский судья действует сугубо формально и читает законодательство буквально. Без всяких там, этих, принципов добросовестности, толкования в пользу субъекта хозяйствования неясностей и т.д. и т.п. Бывали, знаем.





Попробую и я буквально прочитать действующее законодательство, которое навело меня на мысль отменить «Минскую сотку» от греха и штрафов подальше.





В соответствии с частью четвертой ст.6 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997г. №114-3 «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» (далее – Закон) порядок оплаты услуг по охране общественного порядка, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, определяется Советом министров Республики Беларусь.





В частях второй и третьей ст.2 Закона дано определение массовых мероприятий. Часть третью цитирую дословно:





иное массовое мероприятие - спортивно-массовое, культурно-зрелищное, иное зрелищное или культурное мероприятие, религиозное мероприятие, проводимые в специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом либо в помещении.





И точка. Без всяких «разрешаю».





Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 24 января 2019 года №49 утверждено Положение о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия (далее – Положение).





Пп. 3.1. Положения установлен размер платы, взимаемой с организаторов массовых мероприятий, за услуги по охране общественного порядка.





Частью второй п.1 Положения предоставлены преференции только организаторам массовых мероприятий, проведение которых финансируется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, что, кстати, является очевидным нарушением ст.13 Конституции Республики Беларусь, разрушает конкурентную среду в данной сфере деятельности.





Законодатель освободил от обязанности внесения платежей за охрану общественного порядка, медицинское обслуживание и уборку территории только массовые мероприятия, проводимые полностью или частично за счет средств бюджетов.





Включение в календарный график проведения мероприятий, согласование в иной форме с местным исполнительным органом власти не освобождает организаторов от обязанности внесения платы согласно постановлению Совмина №49 в случае отсутствия бюджетного финансирования (софинансирования).





Ответственность за неисполнение Закона предусмотрена статьей 15. Нарушители привлекаются по статье 23.34. КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».





Рекомендую почитать. Участникам массового мероприятия, проводимого с нарушением требований Закона, «светит» до тридцати «базовых», а организатору – от двадцати до сорока или административный арест(!).





И привлекают! Думаете, шутка? Я тоже раньше так думал. Но после пары случаев отъема собственности по надуманным основаниям – перестал.





Наверное, кто-то там «наверху» покривится и скажет «ну, зачем же перегибать, мы же разумные люди…». Возможно. А потом происходит «эксцесс исполнителя». И никакие «разумные люди» тебе не помогут. А вся правоохранительная система тут же перестраивается в режим защиты «чести мундира».





Бежишь в суд. А там тебе вежливо отвечают: «закон суров, но он – Закон!».





Так что читайте Закон, а не письма на гербовой бумаге.









Кстати, перечитал в очередной раз и я. И обнаружил еще массу интересных вещей. Ну, например, как вам такой пассаж из статьи 11:





запрещается пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке (за исключением театральных и иных творческих коллективов во время проведения ими представлений)?





Лично у меня рука не поднимается увеличить взносы на проведение мероприятия еще на 50 рублей с участника (или достать из кармана 5 738 рублей для оплаты услуг только органов охраны правопорядка). За эти деньги поезжу пару лет по зарубежным спортивно-массовым мероприятиям.





А любительский спорт в Беларуси пусть развивают за бюджетные деньги. Если их в стране так много.