СМИ: Мэй тайно обсуждает повторный референдум по Brexit

На совещании обсуждались сценарии действий правительства, если парламентарии вынудят его провести голосование по возможности нового референдума в Палате общин.





По мнению лейбористов, которое цитирует газета, если тори и лейбористы не смогут договориться и доработанный план Мэй опять не получит поддержки парламента, многие депутаты будут настаивать на том, что решать судьбу "брексита" опять должен народ.









Газета подчеркивает, что ее источники в правительстве настаивают на том, что всенародное голосование - это крайняя мера, к которой придется прибегнуть, только если не удастся достигнуть поддержки самой крупной оппозиционной партии, а Палата общин проголосует за проведение повторного референдума.





В таком случае, как пишет DT, в бюллетене могут появиться три опции: "брексит" с договором, "брексит" без договора и полный отказ от выхода из ЕС.





Даунинг-стрит отрицает факт проведения совещания по этому поводу, отмечает DT.