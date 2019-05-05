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СМИ: Мэй тайно обсуждает повторный референдум по Brexit

06.05.2019 11:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Daily Telegraph пишет, что Тереза Мэй провела тайное обсуждение возможных путей проведения повторного референдума по "брекситу".

На совещании обсуждались сценарии действий правительства, если парламентарии вынудят его провести голосование по возможности нового референдума в Палате общин.

По мнению лейбористов, которое цитирует газета, если тори и лейбористы не смогут договориться и доработанный план Мэй опять не получит поддержки парламента, многие депутаты будут настаивать на том, что решать судьбу "брексита" опять должен народ.


Газета подчеркивает, что ее источники в правительстве настаивают на том, что всенародное голосование - это крайняя мера, к которой придется прибегнуть, только если не удастся достигнуть поддержки самой крупной оппозиционной партии, а Палата общин проголосует за проведение повторного референдума.

В таком случае, как пишет DT, в бюллетене могут появиться три опции: "брексит" с договором, "брексит" без договора и полный отказ от выхода из ЕС.

Даунинг-стрит отрицает факт проведения совещания по этому поводу, отмечает DT.

 
 
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Daily Telegraph пишет, что Тереза Мэй провела тайное обсуждение возможных путей проведения повторного референдума по "брекситу".
 
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