ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-политзаключенный выдвинул Лукашенко ультиматум: Ответственность за будущие события беру на себя

06.05.2019 11:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший политзаключенный, общественный активист и правозащитник Николай Автухович опубликовал на своей странице в Facebook открытое обращение к Лукашенко с требованием уйти в отставку в течение 30 дней.

Экс-политзаключенный выдвинул Лукашенко ультиматум: Ответственность за будущие события беру на себя
"В случае, если режим станет действовать прежними насильственными методами, оставляю за собой право ранее 30-дневного срока запустить механизм восстановления справедливости", – отмечается в обращении.

В тексте ультиматума утверждается, что Лукашенко 25 лет "незаконно удерживает власть в Беларуси". Автухович обвиняет Лукашенко в фальсификации выборов, тупиковой экономической политике, беззаконии.

"Я принимаю тяжелое, но взвешенное решение взять на себя ответственность за будущие события, планированием и подготовкой которых я занимался долгие годы в неволе и последние годы после освобождения. Я предъявляю этому режиму ультиматум от своего имени и от имени команды своих единомышленников, которые готовы встать рядом со мной в борьбе с беззаконием", – пишет экс-политзаключенный.


Автухович требует признать "настоящие результаты 25-летнего правления", вернуть в бюджет украденные деньги, освободить политзаключенных и всех незаконно осужденных, а также объявить о своей отставке в течение 30 дней.

"До окончания 30-дневного срока ультиматума я не выдвигаю других требований – долгожданные политические перемены в Беларуси неизбежно произойдут вследствие намеченных нами действий по восстановлению законности в стране. В случае, если режим станет действовать прежними насильственными методами, оставляю за собой право ранее 30-дневного срока запустить механизм восстановления справедливости", – отмечается в тексте заявления.

Автухович не объясняет, о каких действия по "восстановлению справедливости" идет речь, но отмечает, что в скором времени планирует опубликовать еще ряд обращений, из которых станет понятной общая картина.


Напомним, Николай Автухович уже почти год фактически живет в подполье: он сменил место жительства, не появляется в публичном пространстве, не пользуется мобильной связью. Он утверждает, что все это необходимые меры безопасности, так как спецслужбы хотят сфабриковать против него новое уголовное дело.

В прошлом Николай Автухович – успешный бизнесмен в Волковыске, активист предпринимательского движения, кандидат в депутаты Палаты представителей на выборах 2004 года. 

Летом 2006 года его осудили на 3,5 года лишения свободы с конфискацией имущества якобы за уклонение от уплаты налогов и незаконную предпринимательскую деятельность. Бизнес Автуховича был уничтожен, его признали политзаключенным.

Вскоре после освобождения Николая Автуховича снова арестовали – его обвинили в подготовке покушения на заместителя министра по налогам и сборам, председателя Гродненского облисполкома, а также в поджоге дома начальника волковысской милиции. 

Прокурор просил для Автуховича 20 лет заключения, но большая часть обвинений была снята, и весной 2010 года он получил 5 лет и 2 месяца тюрьмы якобы за хранение оружия. Его вновь признали политзаключенным.

После освобождения из тюрьмы Автухович начал активную общественно-политическую и правозащитную деятельность. В декабре 2016 года бывший политзаключенный создал правозащитную организацию «ТаймАкт».


Напомним, ранее к Лукашенко обращался оппозиционный политик Анатолий Лебедько, который в своем видеообращении потребовал от Лукашенко ответить на 25 наиболее актуальных вопросов, которые накопились 25 лет его правления.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший политзаключенный, общественный активист и правозащитник Николай Автухович опубликовал на своей странице в Facebook открытое обращение к Лукашенко с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Гродно пьяный на Audi вылетел в кювет и опрокинулся: пассажир погиб, водитель в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Светлы шлях
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика