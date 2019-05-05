Экс-политзаключенный выдвинул Лукашенко ультиматум: Ответственность за будущие события беру на себя

"В случае, если режим станет действовать прежними насильственными методами, оставляю за собой право ранее 30-дневного срока запустить механизм восстановления справедливости", – отмечается в обращении.





В тексте ультиматума утверждается, что Лукашенко 25 лет "незаконно удерживает власть в Беларуси". Автухович обвиняет Лукашенко в фальсификации выборов, тупиковой экономической политике, беззаконии.





пишет экс-политзаключенный. "Я принимаю тяжелое, но взвешенное решение взять на себя ответственность за будущие события, планированием и подготовкой которых я занимался долгие годы в неволе и последние годы после освобождения. Я предъявляю этому режиму ультиматум от своего имени и от имени команды своих единомышленников, которые готовы встать рядом со мной в борьбе с беззаконием", –экс-политзаключенный.









Автухович требует признать "настоящие результаты 25-летнего правления", вернуть в бюджет украденные деньги, освободить политзаключенных и всех незаконно осужденных, а также объявить о своей отставке в течение 30 дней.





"До окончания 30-дневного срока ультиматума я не выдвигаю других требований – долгожданные политические перемены в Беларуси неизбежно произойдут вследствие намеченных нами действий по восстановлению законности в стране. В случае, если режим станет действовать прежними насильственными методами, оставляю за собой право ранее 30-дневного срока запустить механизм восстановления справедливости", – отмечается в тексте заявления.





Автухович не объясняет, о каких действия по "восстановлению справедливости" идет речь, но отмечает, что в скором времени планирует опубликовать еще ряд обращений, из которых станет понятной общая картина.









Напомним, Николай Автухович уже почти год фактически живет в подполье: он сменил место жительства, не появляется в публичном пространстве, не пользуется мобильной связью. Он утверждает, что все это необходимые меры безопасности, так как спецслужбы хотят сфабриковать против него новое уголовное дело.





В прошлом Николай Автухович – успешный бизнесмен в Волковыске, активист предпринимательского движения, кандидат в депутаты Палаты представителей на выборах 2004 года.





Летом 2006 года его осудили на 3,5 года лишения свободы с конфискацией имущества якобы за уклонение от уплаты налогов и незаконную предпринимательскую деятельность. Бизнес Автуховича был уничтожен, его признали политзаключенным.





Вскоре после освобождения Николая Автуховича снова арестовали – его обвинили в подготовке покушения на заместителя министра по налогам и сборам, председателя Гродненского облисполкома, а также в поджоге дома начальника волковысской милиции.





Прокурор просил для Автуховича 20 лет заключения, но большая часть обвинений была снята, и весной 2010 года он получил 5 лет и 2 месяца тюрьмы якобы за хранение оружия. Его вновь признали политзаключенным.





После освобождения из тюрьмы Автухович начал активную общественно-политическую и правозащитную деятельность. В декабре 2016 года бывший политзаключенный создал правозащитную организацию «ТаймАкт».







