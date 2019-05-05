«АвтоВАЗ» запатентовал внешность новой Lada 4×4

Источник материала: Tut.by

В базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось патентное изображение неизвестного внедорожника «АвтоВАЗа». Предполагается, что на снимках изображена модель, которая придет на смену нынешней Lada 4×4, пишет Autonews .



Фото: 1.fips.ru

Внешне автомобиль напоминает концепт-кар Lada 4×4 Vision, представленный в августе 2018 года в рамках Московского автосалона. Разработчики точных данных о прототипе не привели, однако отметили, что машина построена на особом шасси длиной 4,2 метра.



Фото: 1.fips.ru

Плюс ко всему, внедорожник имеет «выдающийся» дорожный просвет, короткие свесы, «экстремальные» показатели угла въезда, а также внедорожную трансмиссию с «широким набором высоких и низких коэффициентов».



Фото: 1.fips.ru

В мае 2018 года экс-президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что внедорожник Lada 4×4 следующего поколения появится в 2021—2022 году. При этом пока еще не известно, на какой именно платформе будет построена модель. Ранее сообщалось, что в основу автомобиля может лечь шасси альянса Renault-Nissan для среднеразмерных машин под названием CMFB-LS.



Фото: 1.fips.ru



Фото: 1.fips.ru

Кроме того, Николя Мор отметил, что преемник Lada 4×4 получится дороже предшественника, но при этом будет стоить дешевле, например, Renault Duster.