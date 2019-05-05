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Сборная Беларуси вернулась в элиту мирового хоккея

06.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сборная Беларуси вернулась в элиту мирового хоккея

Сегодняшний матч чемпионата мира, по сути, уже ничего не решал. Право вернуться в элиту мирового хоккея мы заработали накануне. Такие победы – тот случай, когда радость и гордость за команду, за страну переполняли всех! Мы смогли! 

Андрей Сидоренко – отличный мотиватор. Его команда желанием и горящими глазами компенсировала где-то нехватку мастерства, переполненный лазарет команды. Он смог из тех, кто остался, сколотить дружину, которая играла и выигрывала… Даже  у команды, где играет один из самых богатых хоккеистов мира Анже Копитар, контракт у него стоит 80 миллионов долларов.

 

Анже Копитар, капитан сборной Словении по хоккею: «Эти парни преподали нам хороший урок. У белорусов очень скоростная команда, особенно два звена, которые играют хорошо. А то, что мы обыгрывали их в Минске, ничего не значит. Сейчас они сыграли классно».

Белорусская сборная прилетела в Нур-Султан за неделю до старта турнира. Команда пыталась восстановить игровой тонус. Андрей Сидоренко и его помощники каждый день делали всё, чтобы эта сборная вернулась в элиту, откуда команда с треском вылетела под руководством Дэйва Льюиса и тренеров Михаила Захарова и Сергея Пушкова. Наша команда поставила себе чёткую цель.

Сборная со старта выиграла три встречи, в каждом матче подопечные Сидоренко добавляли. Сначала обыграли Литву, затем Венгрию, потом пали словенцы во главе со звёздным Копитаром. Наше первое звено Платт – Ковыршин – Демков было украшением этого чемпионата с позиции атакующей мощи. Они забрасывали шайбы на любой вкус. И этим ребятам было всё равно, кто против них. 

Матч против хозяев турнира стал для нашей команды четвёртым за шесть дней и в итоге решающим. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. Команды набрали по одному очку, а в овертайме Казахстан забросил в наши ворота ещё одну шайбу. Но счёт уже не имел никакого значения. Обе команды стали недосягаемыми для соперников. Шайба, которая дала нам билет в элиту, на счету Никиты Феоктистова. Главным героем этого матча стал дебютант сборной, молодой голкипер Александр Осипков. 40 сейвов – фантастический результат. 

И даже тренер команды Казахстана Андрей Скабелка (кстати, он тоже белорус) даже позавидовал своему коллеге Андрею Сидоренко.

Этой победы могло не быть без болельщиков. В Нур-Султане трибуны часто пустовали, но наши люди, срывая голоса, гнали свою команду вперёд. Каждый из игроков это слышал, и каждый это знал.

Эта была славная хоккейная охота. Наша команда финиширует второй и вместе с Казахстаном поднимается в элитный дивизион. Нас ждёт чемпионат мира в Швейцарии через год, а через два года сотни тысяч болельщиков уже приедут в Минск.

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея: «Я рад, что сборная Беларуси вышла в элиту, доказав это своей игрой. К домашнему чемпионату мира в 2021 году её не нужно будет искусственно возвращать в топ-дивизион. Я жду чемпионат мира в Минске. Я не могу забыть 2014-й, а что будет сейчас, просто не представляю».

Выполнив задачу, команда возвращается домой. В прошлом году после вылета из элиты хоккеистов никто не встречал. Сейчас будет иначе. Мы вернулись и с победой летим домой.

Сейчас у хоккеистов будет возможность отдохнуть после длинного сезона и восстановиться. Пять матчей за неделю – это очень много. Наши выдержали, а корейцы, венгры, словенцы  нет. У Андрея Сидоренко будет возможность сосредоточиться на работе национальной команды. Тренер заявил, что уже уволился из минского «Динамо». Для белорусов сезон завершён, а весь хоккей возьмёт летнюю паузу в конце мая. 

ont.by
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодняшний матч чемпионата мира, по сути, уже ничего не решал. Право вернуться в элиту мирового хоккея мы заработали накануне. Такие победы – тот случай, когда...
 
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