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Вороновщина присоединилась к областной акции «Военная агитбригада»
06.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первыми агитбригаду принимали жители агрогородка Заболоть и деревни Дворчаны. Представители сектора по нестандартному обслуживанию населения Вороновского РЦКиНТ, самодеятельные артисты Заболотского центра культуры и досуга подготовили для земляков тематическую концертную программу.
Песни Великой Победы на импровизированной сцене в центре деревни собрали жителей Дворчаны, а в местном Центре культуры — заболотчан. Земляки вспомнили односельчан-ветеранов Великой Отечественной войны и отдали дань памяти и уважения солдатам Победы.
11 мая эстафету акции «Военная агитбригада» примут жители д. Новиянка и аг. Переганцы.
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Первыми агитбригаду принимали жители агрогородка Заболоть и деревни Дворчаны. Представители сектора по нестандартному обслуживанию населения Вороновского...
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