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Вороновщина присоединилась к областной акции «Военная агитбригада»

06.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вороновщина присоединилась к областной акции «Военная агитбригада»

Первыми агитбригаду принимали жители агрогородка Заболоть и деревни Дворчаны. Представители сектора по нестандартному обслуживанию населения Вороновского РЦКиНТ, самодеятельные артисты Заболотского центра культуры и досуга подготовили для земляков тематическую концертную программу.

Песни Великой Победы на импровизированной сцене в центре деревни собрали жителей Дворчаны, а в местном Центре культуры — заболотчан. Земляки вспомнили односельчан-ветеранов Великой Отечественной войны и отдали дань памяти и уважения солдатам Победы.


Вороновщина присоединилась к областной акции «Военная агитбригада»

11 мая эстафету акции «Военная агитбригада» примут жители д. Новиянка и аг. Переганцы.

 
 
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Первыми агитбригаду принимали жители агрогородка Заболоть и деревни Дворчаны. Представители сектора по нестандартному обслуживанию населения Вороновского...
 
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