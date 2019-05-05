Вороновщина присоединилась к областной акции «Военная агитбригада»

Источник материала: Вороновская газета





Первыми агитбригаду принимали жители агрогородка Заболоть и деревни Дворчаны. Представители сектора по нестандартному обслуживанию населения Вороновского РЦКиНТ, самодеятельные артисты Заболотского центра культуры и досуга подготовили для земляков тематическую концертную программу.

Песни Великой Победы на импровизированной сцене в центре деревни собрали жителей Дворчаны, а в местном Центре культуры — заболотчан. Земляки вспомнили односельчан-ветеранов Великой Отечественной войны и отдали дань памяти и уважения солдатам Победы.







11 мая эстафету акции «Военная агитбригада» примут жители д. Новиянка и аг. Переганцы.