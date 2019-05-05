Шантаж, угрозы и «голоса»: 13-летняя девочка ушла в минус на 946 рублей

Источник материала: Виртуальный Брест

В редакцию Onliner обратилась читательница Екатерина. Ее 13-летняя дочь стала жертвой мошенников во «ВКонтакте». Результатом интернет-знакомства и доверчивости ребенка оказался внушительный «минус на телефоне» — 946 рублей и 37 копеек.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65956.php

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Ситуация очень похожа на случившуюся в январе прошлого года с 9-летней девочкой, которую мошенники заставили потратить около 100 рублей на платные SMS. Дочери Екатерины также написала незнакомая девушка и поинтересовалась, нужны ли ей «голоса» во «ВКонтакте». Конечно, же, девочка не могла отказаться от такого предложения. Мошенник, скрывающийся под именем Вика Глузко, выведал номер телефона девочки и написал, что вскоре ей придет SMS, на которое нужно ответить «ДА».



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65956.php

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Ответив таким образом на несколько SMS, пришедших с короткого номера 8903, девочка обнаружила, что ушла в «минус» на 11 рублей. Она запаниковала и попросила мошенника вернуть деньги. Но в ответ тот стал шантажировать ее: мол, у него в распоряжении есть программа, которая отслеживает отправленные SMS. И если девочка прекратит на них отвечать «ДА», то с нее снимут 1000 рублей или в два раза больше. Конечно, слабая информационная грамотность малолетнего ребенка сыграла на руку мошеннику. Что уж говорить про ребенка, если в подобные ситуации иногда попадают и вполне взрослые и самостоятельные люди.

Под давлением угроз и шантажа дочь Екатерины отправила огромное количество сообщений. И по итогу на ее мобильном номере, принадлежащем оператору velcom | A1, образовалась задолженность в размере 946 рублей и 37 копеек. Мошенник же удалил всю переписку и занес девочку в черный список.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65956.php

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Естественно, все оплаченные девочкой «голоса» ушли на совершенно другой аккаунт во «ВКонтакте», а деньги за них, скорее всего, были поделены между соцсетью и контент-провайдером, обрабатывающим сервис короткого номера 8903. Хотелось бы надеяться, чтобы социальная сеть и поставщики подобных услуг ответственнее относились к продаже своих услуг малолетним. Но с юридической точки зрения к ним практически не подкопаться: согласие абонента на оплату «голосов» они получили неоднократно.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65956.php

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— Мы уже пострадали, и я очень не хочу, чтобы другие попали в такую ситуацию, — говорит мама Екатерина. — В милиции мы написали заявление, но там дали понять, что шансов вернуть деньги у нас практическ нет. Также написали обращение оператору, ответа пока нет. У меня трое детей, и такой суммы денег просто нет.

Женщина рассказала, что в милиции она оказалась далеко не первой с аналогичной бедой. Только на днях к правоохранителям обратились родители мальчика, который таким же образом купил кому-то «голоса» во «ВКонтакте». Екатерина же решила предупредить потенциальных жертв не только через нашу редакцию, но и лично. Она написала всем аккаунтам, которые были в друзьях у мошенника, с предупреждением: ни в коем случае не отвечайте на SMS и не верьте угрозам.

В аналогичной ситуации в прошлом году мобильный оператор пошел на уступки абонентам. Тогда по запросу оператора служба техподдержки контент-провайдера, который обслуживает короткий номер 8903, подтвердила факт получения SMS. Тогда мобильный оператор в порядке исключения (так как телефоном пользовался ребенок) пересчитал начисления за SMS, а денежные средства в размере 107 рублей с копейками зачислил на баланс лицевого счета.