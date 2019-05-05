В Карпатах грузовик с туристами с высоты упал в реку. Есть вероятность, что погибшие — белорусы

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивано-Франковской области грузовик, который перевозил более 20 туристов, перевернулся в реку Черный Черемош: сообщается о минимум трех погибших, еще шесть человек пропали без вести , пишет obozrevatel.com.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65955.php

Читать полностью в источнике с фото:





facebook.com/mvs.gov.ua

По предварительным данным, в автомобиле находились 23 человека, из них 14 человек спаслись самостоятельно, еще нескольких извлекли спасатели.

Туристы, которые находились в грузовике, предположительно являются гражданами Беларуси.

Трагедия произошла в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров.





«В автомобиле обнаружены тела 3 погибших. 19 человек спасены. Судьба еще шестерых человек остается неизвестной», — сказано в сообщении, которое распространили на странице Ивано-Франковского отделения ГСЧС в Facebook.

facebook.com/mvs.gov.ua



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65955.php

Читать полностью в источнике с фото:





facebook.com/mvs.gov.ua

На место происшествия привлечено 45 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. Продолжаются поисково-спасательные работы.