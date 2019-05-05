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В Карпатах грузовик с туристами с высоты упал в реку. Есть вероятность, что погибшие — белорусы
06.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ивано-Франковской области грузовик, который перевозил более 20 туристов, перевернулся в реку Черный Черемош: сообщается о минимум трех погибших, еще шесть человек пропали
facebook.com/mvs.gov.ua
По предварительным данным, в автомобиле находились 23 человека, из них 14 человек спаслись самостоятельно, еще нескольких извлекли спасатели.
Туристы, которые находились в грузовике, предположительно являются гражданами Беларуси.
Трагедия произошла в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров.
«В автомобиле обнаружены тела 3 погибших. 19 человек спасены. Судьба еще шестерых человек остается неизвестной», — сказано в сообщении, которое распространили на странице Ивано-Франковского отделения ГСЧС в Facebook.
facebook.com/mvs.gov.ua
facebook.com/mvs.gov.ua
На место происшествия привлечено 45 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. Продолжаются поисково-спасательные работы.
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В Ивано-Франковской области грузовик, который перевозил более 20 туристов, перевернулся в реку Черный Черемош: сообщается о минимум трех погибших, еще шесть...
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