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В Карпатах грузовик с туристами с высоты упал в реку. Есть вероятность, что погибшие — белорусы

06.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивано-Франковской области грузовик, который перевозил более 20 туристов, перевернулся в реку Черный Черемош: сообщается о минимум трех погибших, еще шесть человек пропали без вести, пишет obozrevatel.com.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65955.php

В Карпатах грузовик с туристами с высоты упал в реку. Есть вероятность, что погибшие — белорусы

facebook.com/mvs.gov.ua

По предварительным данным, в автомобиле находились 23 человека, из них 14 человек спаслись самостоятельно, еще нескольких извлекли спасатели. 

Туристы, которые находились в грузовике, предположительно являются гражданами Беларуси.

Трагедия произошла в селе Красник Верховинского района, грузовой автомобиль, перевозивший туристов, перевернулся в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров. 

В Карпатах грузовик с туристами с высоты упал в реку. Есть вероятность, что погибшие — белорусы

«В автомобиле обнаружены тела 3 погибших. 19 человек спасены. Судьба еще шестерых человек остается неизвестной», — сказано в сообщении, которое распространили на странице Ивано-Франковского отделения ГСЧС в Facebook.

В Карпатах грузовик с туристами с высоты упал в реку. Есть вероятность, что погибшие — белорусы

facebook.com/mvs.gov.ua


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65955.php

В Карпатах грузовик с туристами с высоты упал в реку. Есть вероятность, что погибшие — белорусы

facebook.com/mvs.gov.ua

На место происшествия привлечено 45 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. Продолжаются поисково-спасательные работы.

 
 
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  В Ивано-Франковской области грузовик, который перевозил более 20 туристов, перевернулся в реку Черный Черемош: сообщается о минимум трех погибших, еще шесть...
 
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