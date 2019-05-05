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7 мая в рамках мероприятия на гребном можно познакомится с уникальными коллекциями
06.05.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Напоминаем, друзья, уже завтра на Брестском гребном канале состоится театрализованный тематический концерт, приуроченный к любимому нами празднику - День Победы (9 мая) - "Листая прошлого страницы...". Начало концерта с 18:00 но, несколько ранее...
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Напоминаем, друзья, уже завтра на Брестском гребном канале состоится театрализованный тематический концерт, приуроченный к любимому нами празднику - День...
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