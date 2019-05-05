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В Полоцком районе за сутки произошли две аварии

06.05.2019 14:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 мая в Полоцком районе произошли два ДТП. В них пострадали два человека.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, первая авария случилась утром на 4 км дороги «Подъезд к Полоцку». 31-летняя жительница Полоцка за рулём Renault Scenic выехала на встречную полосу, где врезалась в ВАЗ, которым управлял 61-летний мужчина.  

В ДТП пострадал водитель ВАЗа, пострадавшего госпитализировали.  

В Полоцком районе за сутки произошли две аварии
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Вторая авария произошла на дороге Полоцк – Ушачи неподалёку от деревни Вороничи. В определённый момент ехавший по этой дороге 39-летний житель Полоцка на Audi 80 оказался на встречной полосе. В этот момент там двигался ВАЗ под управлением 59-летнего гражданина. Произошло столкновение.  

В ДТП травмы получил водитель ВАЗа, он доставлен в медучреждение.  

В Полоцком районе за сутки произошли две аварии
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

По фактам аварий ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Лепельском районе произошло лобовое столкновение двух иномарок. 

Пострадала трёхлетняя девочка – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 4 мая в Полоцком районе произошли два ДТП. В них пострадали два человека.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, первая авария случилась...
 
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