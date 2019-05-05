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Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево

06.05.2019 12:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Следователи рассматривают несколько версий того, что могло послужить причиной крушения самолёта в Шереметьево.  

По информации СК РФ, основными версиями являются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.  

Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево
Фото: Следственный комитет России  

Согласно данным следствия, при посадке авиасудна загорелся фюзеляж. В летательном аппарате было 5 членов экипажа и 73 пассажира, в числе которых трое несовершеннолетних. Потерпевшими признаны 22 человека.  

41 человек погиб. Стали известны подробности происшествия в Шереметьево  

Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево
Фото: Следственный комитет России  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха, из сгоревшего SSJ-100 извлечены тела 41 погибшего.  

Вечером 5 мая в Шереметьево самолёт совершил экстренную посадку. В результате начавшегося на борту пожара потребовалась эвакуация. Из 78 человек 37 успели покинуть горящее авиасудно. 

Подробности произошедшего рассказал пилот самолёта – здесь подробности.  

Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево
Фото. Следственный комитет России
Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево
Фото. Следственный комитет России
Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево
Фото. Следственный комитет России

 
 
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Новости России. Следователи рассматривают несколько версий того, что могло послужить причиной крушения самолёта в Шереметьево.   По информации СК РФ, основными...
 
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