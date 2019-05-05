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Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево
Источник материала: СТВ
Новости России. Следователи рассматривают несколько версий того, что могло послужить причиной крушения самолёта в Шереметьево.
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Согласно данным следствия, при посадке авиасудна загорелся фюзеляж. В летательном аппарате было 5 членов экипажа и 73 пассажира, в числе которых трое несовершеннолетних. Потерпевшими признаны 22 человека.
Как
Вечером 5 мая в Шереметьево самолёт совершил экстренную посадку. В результате начавшегося на борту пожара потребовалась эвакуация. Из 78 человек 37 успели покинуть горящее авиасудно.
Фото. Следственный комитет России
Фото. Следственный комитет России
Фото. Следственный комитет России
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Новости России. Следователи рассматривают несколько версий того, что могло послужить причиной крушения самолёта в Шереметьево. По информации СК РФ, основными...
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