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“Горки” сыграли вничью с “Неман – Агро” в Столбцах

06.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Футбольный клуб “Горки” сыграл третий матч в сезоне в Столбцах против местной команды “Неман – Агро”. Встреча завершилась вничью –  со счетом 2:2. От поражения нашу команду спасли голы  Евгения Латышева и Евгения Киселева.

 

“Горки” сыграли вничью с “Неман – Агро” в Столбцах
Предыдущий матч “Горки” – “Виктория” (Марьина Горка), который также завершился вничью (0:0). Фото Михаила Левцова

 

После трех туров у горецких футболистов два очка. Команда занимает 14 место из 16 место в турнирной таблице Второй лиги.

 

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  Футбольный клуб “Горки” сыграл третий матч в сезоне в Столбцах против местной команды “Неман – Агро”. Встреча завершилась вничью –  со счетом 2:2. От поражения...
 
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