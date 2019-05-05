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“Горки” сыграли вничью с “Неман – Агро” в Столбцах
06.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Футбольный
После трех туров у горецких футболистов два очка. Команда занимает 14 место из 16 место в турнирной таблице Второй лиги.
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Футбольный клуб “Горки” сыграл третий матч в сезоне в Столбцах против местной команды “Неман – Агро”. Встреча завершилась вничью – со счетом 2:2. От поражения...
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