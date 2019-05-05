С яблоневым садом, баней и камином. Смотрите, какие дачи можно купить недалеко от Гродно

Источник материала: Tut.by

Летний сезон совсем скоро. И если вы задаетесь вопросом, а не прикупить ли на лето дачку, то эта статья — для вас. REALTY.TUT.BY отобрал несколько интересных вариантов фазенд, которые находятся недалеко от Гродно. До некоторых домиков можно доехать даже на общественном транспорте.

Дом из бруса около деревни Заречанка

Этот дом из бруса был построен в 2014 году. Он полностью готов для круглогодичного проживания. Продают дачу со всей мебелью и техникой. Из удобств — электричество, есть вода и канализация, отопление — электричеством и печное. В доме есть баня. Рядом с участком — лес и Неман. Участок — 8,5 соток.

С домом хозяева готовы расстаться за 115 тысяч белорусских рублей.





























Дом с камином за почти 50 тысяч долларов

На участке в 8 соток в садовом товариществе «Железнодорожник», что недалеко от Коробчиц, построен дом мансардного типа. Внутри — каечственная отделка. В доме есть вся необходимая мебель, а также камин, кухня, баня. Есть электричество и канализация. За домик хозяева хотят 103 341 руб. Готовы торговаться.











Дача «почти в городе» за 10 тысяч долларов

Дачу в микрорайоне Барановичи-3 продают за 23 621 рубль. Участок — 7 соток. Из удобств — вода в теплый сезон и печное отопление, однако есть возможность провести газ и сделать постоянный водопровод. Рядом с деревянным домиком есть сарай, а также кирпичный гараж с подвалом. До фазенды можно доехать на городском транспорте.









Домик с уютным виноградным навесом

Двухуровневый домик находится на участке в пять соток в районе деревень Жукевичи и Горница, недалеко от Гродно.

Общая площадь дома — 48,5 м.кв. На участке — сарай, туалет, также небольшая банька, возле дома, как пишут хозяева дачи, уютный виноградный навес. Проведены вода и электричество, отопление — печное. В доме три комнаты и кухня. Есть веранда. Дача продается со всей мебелью, газовой плитой, холодильником и электрочайником.

Стоимость — 24 тысячи рублей.





























Дом и сад

Дом с небольшим, но очень урожайным садом, продают в садовом товариществе «Дубравушка». Участок — 6 соток. В доме, который был построен в 1984 году, три комнаты. Есть электричество и печное отопение. Вода — в сезон. Рядом — кирпичный сарй и туалет. На участке много деревьев: яблони, вишни, сливы, груши, а также кусты смородины и виноград. Хозяева утверждают, что из него получается хорошее вино или сок. Участок на одной линии с колодцем (50 метров), можно пробить скважину. Есть заезд для авто. Стоимость дачи — 21 090 рублей.



​ Фото: realt.by ​