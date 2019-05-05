В Карпатах грузовик с туристами с высоты упал в реку. Вероятно, в нем были белорусы

Источник материала: Tut.by

В Ивано-Франковской области автомобиль с туристами упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров. Предположительно, в нем были граждане Беларуси. Трое погибли, еще одного ищут спасатели, пишет Интерфакс-Украина .



Фото: dsns.gov.ua

Инцидент произошел 6 мая около 11.43. Автомобиль, в котором находилось 24 человека (23 туриста и водитель), по неизвестным причинам оказался в реке, сообщила полиция Ивано-Франковской области.

«Предварительно известно, что группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке, поэтому направлялась к месту назначения», — сказано в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.



Фото: dsns.gov.ua

«В результате поисков обнаружены тела трех человек без признаков жизни: мужчины, который был руководителем группы, и двух женщин», — сказано в сообщении.

«В автомобиле обнаружены тела 3 погибших. 19 человек спасены. Судьба 1 человека остается неизвестной», — сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Обстоятельства будут установлены правоохранителями в ходе следственных действий. Продолжаются поисково-спасательные работы.