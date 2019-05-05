Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

Источник материала: Слуцк Город





Около 11 утра 6 мая на автодороге Р23 «Минск-Микашевичи» произошло ДТП с участием универсала Opel Omega и хэтчбэка Peugeot 206. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

Opel двигался по трассе Р23 в направлении Слуцка, Peugeot выехал со стороны д. Гольчичи (второстепенная дорога) и не уступил дорогу. Ближе к правому по ходу движения краю проезжей части произошло столкновение: Peugeot раскрутило боковым ударом, а Opel через газон вылетел в кювет.



Как сообщили в ГАИ Слуцкого РОВД, девушка за рулём Пежо не пострадала. По предварительной информации, женщина-пассажир Опеля доставлена в больницу с травмами средней степени тяжести.





























Фотография службы эвакуации Случь-Авто Фотография службы

Автомобилисты сообщают, что в это же время примерно на 37 км трассы Р23, вблизи д. Гацук, также произошло ДТП. «Переда нету в машине», — написал случчанин.

По предварительной информации, на дорогу внезапно вышел пешеход. Volkswagen Caddy успел затормозить перед переходом, сзади в него въехал автомобиль Opel Omega. Сработали подушки безопасности, и в этой аварии обошлось без пострадавших.

В Госавтоинспекции уточнили, что компания молодых людей из Бресткой области приобрела Опель в Минске, ребята возвращались домой и по дороге отмечали покупку. Хозяин машины находился на переднем пассажирском сиденье, ещё два человека ехали сзади.

Водитель Опеля за рулём был трезвый. Он получили права месяц назад.





Фоторгафии ОГАИ Слуцкого РОВД Фоторгафии ОГАИ Слуцкого РОВД













Напомним, до 10 мая включительно ГАИ проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель» .



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