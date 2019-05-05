ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

06.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

Около 11 утра 6 мая на автодороге Р23 «Минск-Микашевичи» произошло ДТП с участием универсала Opel Omega и хэтчбэка Peugeot 206. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

Opel двигался по трассе Р23 в направлении Слуцка, Peugeot выехал со стороны д. Гольчичи (второстепенная дорога) и не уступил дорогу. Ближе к правому по ходу движения краю проезжей части произошло столкновение: Peugeot раскрутило боковым ударом, а Opel через газон вылетел в кювет.

Как сообщили в ГАИ Слуцкого РОВД, девушка за рулём Пежо не пострадала. По предварительной информации, женщина-пассажир Опеля доставлена в больницу с травмами средней степени тяжести.

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе



    Фотография службы эвакуации Случь-Авто

Автомобилисты сообщают, что в это же время примерно на 37 км трассы Р23, вблизи д. Гацук, также произошло ДТП. «Переда нету в машине», — написал случчанин.

По предварительной информации, на дорогу внезапно вышел пешеход. Volkswagen Caddy успел затормозить перед переходом, сзади в него въехал автомобиль Opel Omega. Сработали подушки безопасности, и в этой аварии обошлось без пострадавших.

В Госавтоинспекции уточнили, что компания молодых людей из Бресткой области приобрела Опель в Минске, ребята возвращались домой и по дороге отмечали покупку. Хозяин машины находился на переднем пассажирском сиденье, ещё два человека ехали сзади.

Водитель Опеля за рулём был трезвый. Он получили права месяц назад.

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

    Фоторгафии ОГАИ Слуцкого РОВД

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

Две серьёзные аварии произошли на трассе Р23 в Слуцком районе

Напомним, до 10 мая включительно ГАИ проводит профилактическую акцию «Трезвый водитель».


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 11 утра 6 мая на автодороге Р23 «Минск-Микашевичи» произошло ДТП с участием универсала Opel Omega и хэтчбэка Peugeot 206. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
 
Новости дня
Новости разные
 
“Горки” сыграли вничью с “Неман – Агро” в Столбцах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Светлы шлях
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика