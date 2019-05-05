По вине людей. В Лидском районе потушили два лесных пожара

Источник материала: Полымя





Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В субботу, 4 мая, в Лидском районе сняли запрет на посещение лесов и торфяников, и в этот же день в регионе произошло два пожара – в Гончарском и Ходоровском сельских Советах, пишет «Лідская газета».

– Оба возгорания обнаружили работники лесной охраны, – рассказал начальник пожарно-химической станции Лидского лесхоза Геннадий Кудош. – Первый пожар произошел возле деревни Малыши Ходоровского сельского Совета, второй – возле деревни Баровичи Гончарского сельсовета. Возгорания оперативно были потушены собственными силами: бригадой лесничества и с помощью пожарного модуля.

По словам Геннадия Кудоша, к счастью, огнем повреждена небольшая площадь: в общей сложности 0,5 га. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

– Несмотря на то, что запрет на посещение лесов и торфяников снят, сохраняется пожароопасная обстановка, – добавил Геннадий Кудош. – Убедительная просьба к отдыхающим: не жечь в лесных массивах костры, не бросать окурки. Пожары происходят по вине людей. И дело не в намеренном вредительстве, а в неосторожности. Как бы там ни было, подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций Лидского лесхоза продолжают нести службу в режиме повышенного функционирования.