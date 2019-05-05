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Война памятников

06.05.2019 14:37 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Сегодня наступил очень ответственный момент союзного строительства – от слов мы, белорусы и русские, наконец, перешли к делу. Именно это обстоятельство пугает всех открытых и скрытых врагов дружбы и сотрудничества двух братских народов. И так как злопыхатели и всевозможные фобы предъявить свои дела общественности пока не могут – те их выдали бы с головой! – то приходится им усиливать словесную трескотню.

По поводу чего? Да по поводу чего угодно, лишь бы оно носило позитив и способствовало сотрудничеству и взаимопониманию. А с какой целью? – лишь бы расстроить механизмы сотрудничества и вставить палки в колеса взаимопонимания.

Был когда-то такой мультик «Баба Яга против!», и он в точности отражает принцип «работы» наших внутренних прозападников – они по любому поводу выступают против. Термин «прозападники» я применяю только из политкорректности, на самом же деле они — подзападники. Что имеется в виду? А то, что в своем сладострастном желании подпереть любые западные ценности они не имеют даже секунды для размышлений и принимают их на рефлекторном уровне.

Такой же скороспелый механизм работает у западников и при отвержении любых незападных ценностей. Создается впечатление, что предложи кто-нибудь поставить в Беларуси памятник даже Чебурашке, они моментально возмутились бы, поскольку это «имперский символ», пришедший с востока… Ганьба!

Наверняка их напугали бы и слишком большие уши Чебурашки – они боятся всего большого! – и неуемное желание мультяшного героя обязательно что-нибудь построить. А вдруг имеется в виду союзное строительство? При таком уровне подозрительности наши доморощенные подзападники физически не могут вынести знаменитую фразу Чебурашки «Мы строили-строили и, наконец, построили! Да здравствуем мы! Ура!». Получается, они просто не хотят, чтобы мы здравствовали? Чтобы у нас был повод кричать: «Ура!»?

Что плохого можно усмотреть в фигуре Петра Аркадиевича Столыпина? Во-первых, он действительно общепризнанная мировая величина в истории. Во-вторых, он просто не успел довершить начатые им реформы, а если нет результатов, то и осуждать его, стало быть, не за что… Но за что его так ценят историки и не только? Вот как раз за то, что он не успел завершить. И особенно за то, что, пытаясь спасти наши народы от грозных потрясений начала прошлого века, от революций и гражданских войн, Столыпин предлагал эволюционный путь развития. То есть путь продуманных и последовательных реформ!

Тогда Петра Столыпина не услышали его современники, не восприняли как должно его предупреждений…

Да и он – будем откровенны – несомненно запоздал со своими предупреждениями. Не по своей воле, конечно. Лет бы на десять, а то и двадцать раньше, и, возможно, история пошла бы по иному пути. Та самая история, что не терпит сослагательного наклонения…

Чем ценен призыв и опыт Столыпина для наших дней? Первое: четкой установкой на эволюционный путь развития, без потрясений и революций, и это органично ложится на сегодняшние реалии Беларуси, которая хочет развиваться, сохраняя свою стабильность. Второе: всякое дело нужно начинать вовремя и сохранять темп движения вперед, чтобы не заплутать в пути… И это как нельзя более актуально звучит для нынешнего момента белорусско-российской интеграции.

В связи с чем напрашивается законный вопрос: у кого может возникнуть противление самой идее поставить памятник Столыпину на белорусской земле в прекрасном городе Гродно, где он недолгое время был губернатором? И столь же логично появляется ответ – только у тех, кто против эволюции и развития. И кто против союзной интеграции.

Памятник Столыпину любому здравомыслящему человеку будет напоминать, что в политике, дабы не упустить открывающиеся хорошие возможности, нужно проявлять ум, последовательность и оперативность.

Что кроме этого ясного и позитивного посыла могли «рассмотреть» в фигуре Столыпина, вдруг вновь появившейся паче чаяния на улицах Гродно, непредвзятые и хорошо образованные люди?

А вот предвзятые рассмотрели…провокацию!!! Да, да, именно так и выразилась одна дама, чем шокировала не только саму себя, но и всех окружающих. «Так что будьте внимательны! – заявила дама. — А пока лучше обсудить, как в Гродно поставить памятник Василю Быкову».

Прекрасное предложение, давайте обсудим. Только почему при этом нельзя ставить памятник Столыпину? Или хотя бы обсудить его возможность? Почему необходимо вести войну памятников – от Куропат до Гродно? Почему памятники Быкову и Столыпину, кстати, еще не воздвигнутые, нужно заранее сталкивать лбами?

А может, кого-то просто не устраивает тот факт, что в Беларуси люди живут мирно, в согласии и спокойствии? Может, кто-то желает осуществить раскол в умах, с которого, как учил профессор

Преображенский, все нехорошее и начинается?

И вот когда призадумаешься над этими неожиданными вопросами, спровоцированными нашими прозападниками, то яснее начинаешь понимать и мотивы Президента, который призывает сейчас чуть-чуть попридержать нашу прыть к переименованию улиц, городов и возведению всяческих монументов.

Президентом руководит желание защитить самое ценное – общественное спокойствие, и я его целиком и полностью в этом поддерживаю.

А для того, чтобы защитить надежней, нужно четко знать, от кого? Уж точно не от тех, кто предлагает поставить памятник Столыпину. И даже не потому, что Столыпин такой замечательный и со всех сторон подходящий, а потому что эти господа, предложившие почтить его память, не предлагали противного – «сносить» или «не допустить» другие памятники…

То есть они, как и Столыпин, нацелены на позитив и согласие.

Политическая стабильность – это то, что ценил Петр Аркадьевич Столыпин. Это ведь его слова: «Сначала успокоение, потом реформы». Если бы к нему прислушался Горбачев, мы смогли бы избежать многих бед в нашем недавнем прошлом. Надеюсь, избежим их хотя бы в будущем… Так что успокойтесь, господа-западники! Особенно, если по-настоящему хотите реформ.

И, наконец, по поводу истории и образования масс. Опять уступлю слово Столыпину: «Образование народа, правильно и разумно поставленное, никогда не приведет к анархии».

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня наступил очень ответственный момент союзного строительства – от слов мы, белорусы и русские, наконец, перешли к делу. Именно... Сообщение Война памятников...
 
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