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«Небольшой подарок»: в Могилёве обустроили спуск в городском парке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благоустроенный спуск появился у жителей Могилева. Такой подарок получили гости и жители города в канун Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надежные перила и дорожное покрытие соединили два больших района.
Нина Корниенко, жительница Могилева:
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Благоустроенный спуск находится на территории городского парка. Здесь ежедневно гуляет большое количество людей. Многие используют эту дорогу, чтобы добраться на работу, отвести детей в школу. Теперь время, потраченное на путь, сократится в разы.
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Новости Беларуси. Благоустроенный спуск появился у жителей Могилева. Такой подарок получили гости и жители города в канун Дня Победы, сообщили в программе Новости...
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