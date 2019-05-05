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В Украине туристический автобус упал в реку с 40 метров. Три человека погибли

06.05.2019 15:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области пострадали туристы.  

Как сообщает МВД Украины, туристический автобус с 23 людьми упал в реку Чёрный Черемош с высоты около 40 метров. 14 человек спаслись самостоятельно. Ещё трое были спасены и госпитализированы.  

В Украине туристический автобус упал в реку с 40 метров. Три человека погибли
Фото: МВД Украины  

Как уточняется в Twitter МВД Украины, к настоящему моменту 19 человек спасены, 3 человека погибли, судьба ещё одного – неизвестна. По предварительным сведениям, все пассажиры – граждане Беларуси.  

В Украине туристический автобус упал в реку с 40 метров. Три человека погибли
Фото: МВД Украины  

На месте работают сотрудники Госслужбы Украины по ЧС. Ведутся поисково-спасательные работы.  
 
 
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Новости Украины. В селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области пострадали туристы.   Как сообщает МВД Украины, туристический автобус с 23 людьми...
 
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