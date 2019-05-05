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В Украине туристический автобус упал в реку с 40 метров. Три человека погибли
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области пострадали туристы.
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На месте работают сотрудники Госслужбы Украины по ЧС. Ведутся поисково-спасательные работы.
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Новости Украины. В селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области пострадали туристы. Как сообщает МВД Украины, туристический автобус с 23 людьми...
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