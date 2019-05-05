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Андрей Сидоренко: «Каждый матч приходилось играть на пределе»

06.05.2019 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею возвращается в элиту! Наша национальная команда заняла второе место по итогам соревнований в первом дивизионе чемпионата мира и теперь в 2020 году в Швейцарии сыграет с лучшими ледовыми дружинами планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Сидоренко: «Каждый матч приходилось играть на пределе»

Рано утром рейсом из Нур-Султана тренерский штаб сборной Беларуси, а также часть хоккеистов вернулись домой.

Андрей Сидоренко: «Каждый матч приходилось играть на пределе»

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Чемпионат был очень интересный такой, очень сильные участники были. Каждый матч приходилось играть на пределе. Благодаря тому, что ребята отдавались в каждом матче, все получалось. Ту задачу, которая была поставлена, мы выполнили – спасибо, я благодарен ребятам. Хочу поздравить всех болельщиков с тем, что мы в элите. Надо думать уже на перспективу.

Мы были едины, мы стремились к этой цели, и это очень хорошо. Было очень приятно руководить такой командой.

Андрей Сидоренко: «Каждый матч приходилось играть на пределе»

Артем Демков и Дмитрий Мильчаков стали одними из лидеров сборной Беларуси в Казахстане. На счету Демкова пять результативных баллов – больше набрал только Джефф Платт. Мильчаков же был основным вратарем нашей команды на турнире.

Андрей Сидоренко: «Каждый матч приходилось играть на пределе»

Артем Демков, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Оценка удовлетворительная, хорошее выступление. Выполнили задачу, которая перед нами ставилась, поэтому приехали домой в хорошем настроении. С выполненным долгом.

Андрей Сидоренко: «Каждый матч приходилось играть на пределе»

Дмитрий Мильчаков, вратарь сборной Беларуси по хоккею:
Атмосфера отличная. На самом деле собралась очень хорошая команда таких, на самом деле, единомышленников. И у нас была четкая цель. В принципе, мы ее выполнили. Я хочу поблагодарить всех, кто был в команде, потому что каждый внес свой вклад.

Андрей Сидоренко: «Каждый матч приходилось играть на пределе»

Чемпионат мира-2020 пройдет в Швейцарии (там наша сборная будет защищена от вылета). Ну а годом позже планетарный форум примут Беларусь и Латвия.
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею возвращается в элиту! Наша национальная команда заняла второе место по итогам соревнований в первом дивизионе...
 
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