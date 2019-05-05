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Андрей Сидоренко: «Каждый матч приходилось играть на пределе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею возвращается в элиту! Наша национальная команда заняла второе место по итогам соревнований в первом дивизионе чемпионата мира и теперь в 2020 году в Швейцарии сыграет с лучшими ледовыми дружинами планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рано утром рейсом из Нур-Султана тренерский штаб сборной Беларуси, а также часть хоккеистов вернулись домой.
Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Мы были едины, мы стремились к этой цели, и это очень хорошо. Было очень приятно руководить такой командой.
Артем Демков и Дмитрий Мильчаков стали одними из лидеров сборной Беларуси в Казахстане. На счету Демкова пять результативных баллов – больше набрал только Джефф Платт. Мильчаков же был основным вратарем нашей команды на турнире.
Артем Демков, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Дмитрий Мильчаков, вратарь сборной Беларуси по хоккею:
Чемпионат мира-2020 пройдет в Швейцарии (там наша сборная будет защищена от вылета). Ну а годом позже планетарный форум примут Беларусь и Латвия.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею возвращается в элиту! Наша национальная команда заняла второе место по итогам соревнований в первом дивизионе...
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