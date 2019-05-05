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Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии
Источник материала: СТВ
Новости России. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг авиакатастрофы, которая вечером 6 мая произошла в Москве. Она унесла жизни 41 человека. Белорусов среди них нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому моменту найдены оба бортовых самописца самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который накануне загорелся во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Он летел из Москвы в Мурманск.
Следствием рассматриваются различные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.
Елена Марковская, представитель Следственного комитета России:
Погиб 41 человек.
Возле здания мурманского аэропорта образовался стихийный мемориал погибшим. Люди несут к нему цветы, свечи, мягкие игрушки – среди погибших есть дети. В Мурманской области объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой. Соболезнования президенту России, слова поддержки и сострадания родным и близким погибших адресовал Александр Лукашенко.
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Новости России. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг авиакатастрофы, которая вечером 6 мая произошла в Москве. Она унесла жизни 41 человека. Белорусов среди них...
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