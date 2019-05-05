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Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии

06.05.2019 14:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг авиакатастрофы, которая вечером 6 мая произошла в Москве. Она унесла жизни 41 человека. Белорусов среди них нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии

41 человек погиб. Стали известны подробности происшествия в Шереметьево

К этому моменту найдены оба бортовых самописца самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который накануне загорелся во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Он летел из Москвы в Мурманск.

Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии

Следствием рассматриваются различные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.

Названы основные версии крушения самолёта в Шереметьево

Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии

Елена Марковская, представитель Следственного комитета России:
В настоящее время в аэропорту Шереметьево работает государственная комиссия по расследованию обстоятельств чрезвычайного происшествия, которую возглавил министр транспорта Российской Федерации. Кроме того, в аэропорту развернут центр психологической помощи родственникам пассажиров рейса SU-1492. Спасенных пассажиров рейса доставили в кризисный центр в терминале B. С ними в настоящее время работают психологи и следователи.

Погиб 41 человек.

Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал подробности крушения

Возле здания мурманского аэропорта образовался стихийный мемориал погибшим. Люди несут к нему цветы, свечи, мягкие игрушки – среди погибших есть дети. В Мурманской области объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой. Соболезнования президенту России, слова поддержки и сострадания родным и близким погибших адресовал Александр Лукашенко.
 
 
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Новости России. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг авиакатастрофы, которая вечером 6 мая произошла в Москве. Она унесла жизни 41 человека. Белорусов среди них...
 
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