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На белорусско-польской границе приостанавливалась работа пункта пропуска из-за обнаружения бомбы

06.05.2019 14:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси не границе с Польшей временно приостанавливалась работа пункта пропуска «Кузница».  

Как сообщает Госпогранкомитет, бомба времён ВОВ была обнаружена во время реконструкции пункта пропуска. К месту обнаружения снаряда выезжали польские экстренные службы.  

В настоящий момент оформление во всех направления возобновлено.  

Весной 2019 года в районе аэропорта «Минск-1» была обнаружена авиабомба.  

Находившиеся на строительной площадке люди были эвакуированы – подробнее здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси не границе с Польшей временно приостанавливалась работа пункта пропуска «Кузница».   Как сообщает Госпогранкомитет, бомба времён...
 
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