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На белорусско-польской границе приостанавливалась работа пункта пропуска из-за обнаружения бомбы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси не границе с Польшей временно приостанавливалась работа пункта пропуска «Кузница».
Как
В настоящий момент оформление во всех направления возобновлено.
Весной 2019 года в районе аэропорта «Минск-1» была обнаружена авиабомба.
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Новости Беларуси. В Беларуси не границе с Польшей временно приостанавливалась работа пункта пропуска «Кузница». Как сообщает Госпогранкомитет, бомба времён...
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