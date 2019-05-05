На белорусско-польской границе приостанавливалась работа пункта пропуска из-за обнаружения бомбы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси не границе с Польшей временно приостанавливалась работа пункта пропуска «Кузница».

Как сообщает Госпогранкомитет, бомба времён ВОВ была обнаружена во время реконструкции пункта пропуска. К месту обнаружения снаряда выезжали польские экстренные службы.

В настоящий момент оформление во всех направления возобновлено.

Весной 2019 года в районе аэропорта «Минск-1» была обнаружена авиабомба.