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В Пинске разобрали повреждённое историческое здание

06.05.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Строение, возведённое более ста лет назад, начали реконструировать, но что-то пошло не так.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65960.php

В Пинске разобрали повреждённое историческое здание

Ещё недавно здесь стоял дом. Фото Юрия Щербакова для Медиа-Полесья

Напомним, этот небольшой домик притаился за мостом через реку Пина. Построен он был в начале ХХ века, несколько лет назад там находился опорный пункт милиции.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65960.php

В Пинске разобрали повреждённое историческое здание

Разрушенное строение выглядело так

Затем правоохранители съехали, и здание долго пустовало. Недавно оно приобрело нового хозяина, который начал реконструкцию под административно-хозяйственный объект.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65960.php

В Пинске разобрали повреждённое историческое здание

С домика сняли крышу, перекрытия, сбили штукатурку и начали укреплять фундамент, заливая под него бетон.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65960.php

В Пинске разобрали повреждённое историческое здание

Подготовка к реконструкции


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65960.php

В Пинске разобрали повреждённое историческое здание

Днём 14 марта хлипкие стены старого строения не выдержали и обрушились. По словам владельцев здания, частично обрушились две стены, при этом никто не пострадал. От дальнейших комментариев они отказались.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65960.php

В Пинске разобрали повреждённое историческое здание

Две стены обрушились


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65960.php

В Пинске разобрали повреждённое историческое здание

Несколько недель со стройплощадки вывозился кирпич, уцелевшие стены не трогали.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65960.php

В Пинске разобрали повреждённое историческое здание

Вывозят кирпич

В Пинском горисполкоме корреспонденту Медиа-Полесья рассказали, что по данному зданию велась корректировка проектной документации. Кирпич с обрушившихся стен строения, возможно, будет использован при его восстановлении. Окончательное решение примет Министерство культуры.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65960.php

В Пинске разобрали повреждённое историческое здание

Вероятно, получено разрешение на полный снос здания. Фото Юрия Щербакова для Медиа-Полесья

Вероятно, хозяева строение получили разрешение полностью разобрать постройку. По словам рабочих на его месте возведут двухэтажное здание.

 
 
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  Строение, возведённое более ста лет назад, начали реконструировать, но что-то пошло не так. Ещё недавно здесь стоял дом. Фото Юрия Щербакова для Медиа-Полесья ...
 
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