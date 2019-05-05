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В Пинске разобрали повреждённое историческое здание
06.05.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Строение, возведённое более ста лет назад, начали реконструировать, но что-то пошло не так.
Ещё недавно здесь стоял дом. Фото Юрия Щербакова для Медиа-Полесья
Разрушенное строение выглядело так
Затем правоохранители съехали, и здание долго пустовало. Недавно оно приобрело нового хозяина, который начал реконструкцию под административно-хозяйственный объект.
С домика сняли крышу, перекрытия, сбили штукатурку и начали укреплять фундамент, заливая под него бетон.
Подготовка к реконструкции
Днём 14 марта хлипкие стены старого строения не выдержали и обрушились. По словам владельцев здания, частично обрушились две стены, при этом никто не пострадал. От дальнейших комментариев они отказались.
Две стены обрушились
Несколько недель со стройплощадки вывозился кирпич, уцелевшие стены не трогали.
Вывозят кирпич
В Пинском горисполкоме корреспонденту Медиа-Полесья рассказали, что по данному зданию велась корректировка проектной документации. Кирпич с обрушившихся стен строения, возможно, будет использован при его восстановлении. Окончательное решение примет Министерство культуры.
Вероятно, получено разрешение на полный снос здания. Фото Юрия Щербакова для Медиа-Полесья
Вероятно, хозяева строение получили разрешение полностью разобрать постройку. По словам рабочих на его месте возведут двухэтажное здание.
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Строение, возведённое более ста лет назад, начали реконструировать, но что-то пошло не так. Ещё недавно здесь стоял дом. Фото Юрия Щербакова для Медиа-Полесья ...
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