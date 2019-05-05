В Пинске разобрали повреждённое историческое здание

Источник материала: Виртуальный Брест

Строение, возведённое более ста лет назад, начали реконструировать, но что-то пошло не так.



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Ещё недавно здесь стоял дом. Фото Юрия Щербакова для Медиа-Полесья

Напомним , этот небольшой домик притаился за мостом через реку Пина. Построен он был в начале ХХ века, несколько лет назад там находился опорный пункт милиции.



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Разрушенное строение выглядело так

Затем правоохранители съехали, и здание долго пустовало. Недавно оно приобрело нового хозяина, который начал реконструкцию под административно-хозяйственный объект.



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С домика сняли крышу, перекрытия, сбили штукатурку и начали укреплять фундамент, заливая под него бетон.



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Подготовка к реконструкции



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Днём 14 марта хлипкие стены старого строения не выдержали и обрушились. По словам владельцев здания, частично обрушились две стены, при этом никто не пострадал. От дальнейших комментариев они отказались.



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Две стены обрушились



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Несколько недель со стройплощадки вывозился кирпич, уцелевшие стены не трогали.



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Вывозят кирпич

В Пинском горисполкоме корреспонденту Медиа-Полесья рассказали, что по данному зданию велась корректировка проектной документации. Кирпич с обрушившихся стен строения, возможно, будет использован при его восстановлении. Окончательное решение примет Министерство культуры.



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Вероятно, получено разрешение на полный снос здания. Фото Юрия Щербакова для Медиа-Полесья

Вероятно, хозяева строение получили разрешение полностью разобрать постройку. По словам рабочих на его месте возведут двухэтажное здание.