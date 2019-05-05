«Откуда космические цены и ажиотаж?». Покупатели жалуются, что пропал лук-севок. Мы узнали почему

Источник материала: Виртуальный Брест

«Что происходит с ценами на лук-севок? Был по 6−8 рублей, а теперь по 13» — задается вопросом жительница Молодечно. Неделю назад покупатели жаловались на то, что этот посевной материал сильно подорожал. Сейчас его вообще нет в продаже. Продавцы семян говорят, что ждать привоза лука-севка в этом году уже не стоит, его «нет и не будет».



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Несколько дней назад в редакцию обратилась читательница из Молодечно. "Что происходит с ценами на лук-севок? — задается вопросом жительница Молодечно. — Буквально несколько недель назад килограмм можно было купить за 6−8 рублей, а сейчас он в Молодечно стоит от 13 рублей и его почти нигде нет в продаже. У нас есть магазин «Насенне», там с самого утра огромная очередь. Слышала, что некоторые севок покупают оптом, а потом подороже на рынке продают. Может, кто-то объяснит, как сформировались такие космические цены и возник такой ажиотаж?"

А сейчас читатели пишут, что лук-севок и вовсе пропал с прилавков не только в Молодечно, но и в Минске. В подтверждение своих слов люди присылают фотографии объявлений с дверей магазинов семян, где написано «лука-севка нет».



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Мы прошлись по нескольким магазинам семян в Минске, чтобы посмотреть, как там обстоят дела с дефицитным товаром.

— У нас уже больше двух недель севка нет, — сказала продавец одного из магазинов в центре Минска. — Когда завозили, цена была 6 с копейками рублей. Будет ли еще привоз, я точно не знаю. Думаю, нет. Уже и сезон посадки заканчивается. Хотя люди часто интересуются севком.

В еще одном магазине возле Комаровки коротко ответили: «Севка нет!».

Кстати, на самом Комаровском рынке севка мы тоже в воскресенье не нашли.

Заглянули мы и в отдел с семенами торгового дома «На Немиге».

— Севка нет и не будет, — ответил продавец. — Почему, я вам не могу сказать

С вопросом, почему же в этом году такой дефицит, мы обратились в фирменный магазин одного из производителей семян, в том числе и лука-севка, "МинскСортСемОвощ". К слову, там севка в продаже тоже не оказалось.

— В этом году неурожай, — пояснила девушка-продавец. — Не только у нас, но и везде. Все, что собрано, уже продали. Поэтому его нет и в этом сезоне уже не будет.