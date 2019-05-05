|
Пункт пропуска на белорусско-польской границе приостановил работу из-за бомбы времен ВОВ
06.05.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В пункте пропуска «Кузница» на границе Беларуси и Польши обнаружена бомба времен ВОВ. Об этом
Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY
Бомбу обнаружили при проведении работ по реконструкции пункта пропуска.
«В связи с этим в пункт пропуска вызваны польские экстренные службы, а также прекращено оформление в обоих направлениях», — пишут представители ГПК.
О возобновлении работы пункта пропуска «Кузница» представители ведомства обещают сообщить дополнительно.
«Кузница» — пункт пропуска на польской стороне, встречный пункт на территории Беларуси — «Брузги». На момент написания заметки на нем скопилось более 190 легковых и более 130 грузовых автомобилей на выезд из Беларуси.
Возобновлено оформление в пункте пропуска "Кузница"
фото portalsamorzadowy.plФото носит иллюстративный характер
По поступившей от польской стороны информации, возобновлено оформление во всех направлениях в пункте пропуска "Кузница", которое приостанавливалось в связи с обнаружением бомбы времен ВОВ во время проведения работ по его реконструкции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пункте пропуска «Кузница» на границе Беларуси и Польши обнаружена бомба времен ВОВ. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси со ссылкой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)