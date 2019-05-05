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Пункт пропуска на белорусско-польской границе приостановил работу из-за бомбы времен ВОВ

06.05.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В пункте пропуска «Кузница» на границе Беларуси и Польши обнаружена бомба времен ВОВ. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси со ссылкой на информацию польской стороны.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65957.php

Пункт пропуска на белорусско-польской границе приостановил работу из-за бомбы времен ВОВ

Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Бомбу обнаружили при проведении работ по реконструкции пункта пропуска.

«В связи с этим в пункт пропуска вызваны польские экстренные службы, а также прекращено оформление в обоих направлениях», — пишут представители ГПК.

О возобновлении работы пункта пропуска «Кузница» представители ведомства обещают сообщить дополнительно.

«Кузница» — пункт пропуска на польской стороне, встречный пункт на территории Беларуси — «Брузги». На момент написания заметки на нем скопилось более 190 легковых и более 130 грузовых автомобилей на выезд из Беларуси.

Возобновлено оформление в пункте пропуска "Кузница"


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65957.php

Пункт пропуска на белорусско-польской границе приостановил работу из-за бомбы времен ВОВ

фото portalsamorzadowy.plФото носит иллюстративный характер

По поступившей от польской стороны информации, возобновлено оформление во всех направлениях в пункте пропуска "Кузница", которое приостанавливалось в связи с обнаружением бомбы времен ВОВ во время проведения работ по его реконструкции.

 
 
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  В пункте пропуска «Кузница» на границе Беларуси и Польши обнаружена бомба времен ВОВ. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси со ссылкой...
 
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