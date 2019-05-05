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Обвинение попросило приговорить Кокорина и Мамаева к реальным срокам

06.05.2019 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сторона обвинения просит назначить футболисту Александру Кокорину и Павлу Мамаеву реальные сроки наказания. Кокорину — полтора года колонии общего режима, Мамаеву — один год и пять месяцев колонии.


Фото: Reuters

Об этом было объявлено на заседании в Пресненском суде Москвы, онлайн-трансляцию которого ведет «Медиазона», передает «Медуза».

Часть 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), которая вменяется футболистам (также их обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью), предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Александр Кокорин и Павел Мамаев признают свою вину лишь частично.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака.

 
 
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Кокорину - полтора года колонии общего режима, Мамаеву - один год и пять месяцев колонии
 
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