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В Германии планируют штрафовать за отказ от вакцинации против кори
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Соответствующий законопроект уже обсуждается депутатами в Бундестаге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если документ примут, то всем детям необходимо будет сделать прививки до июля 2020 года. Те, кто не выполнит требование, получат удар по кошельку. За отсутствие прививки от кори – штраф 2500 евро. Кроме того, чтобы ребенка пустили в школу или детский сад, необходимо будет показать свидетельство о прививке.
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Новости Германии. Соответствующий законопроект уже обсуждается депутатами в Бундестаге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если документ примут, то...
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