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«Помогают обычные люди»: поисково-спасательные отряды Беларуси 6 мая провели учения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 200 человек прочесывали лес возле водохранилища в Молодечненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Волонтеры учились ориентироваться на местности, прошли обучение по поиску людей на суше и в воде. Примечательно, что добровольцы отрабатывали все возможные варианты спасательных операций в условиях максимально приближенных к реальности и днем, и ночью. По легенде три человека не вернулись домой поздним вечером. В результате спецоперации «заблудившиеся» были спасены.
Кристина Крук, организатор, координатор лесного поиска:
Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Только в 2018 году в поисково-спасательный отряд «Ангел» поступили более полутысячи обращений. Треть случаев требовала помощи волонтеров.
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Новости Беларуси. Более 200 человек прочесывали лес возле водохранилища в Молодечненском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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