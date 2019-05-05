|
У Меган Маркл родился мальчик
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Меган Маркл родила мальчика. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице герцога и герцогини Сассекских.
«Мы рады сообщить, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассексские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года. Сын их королевских высочеств весит 7 фунтов 3 унции (примерно 3 кг 26 г)», –
Мать и ребёнок здоровы, чувствуют себя хорошо. Супруги благодарят всех за поддержку.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Меган Маркл родила мальчика. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице герцога и герцогини Сассекских. «Мы рады сообщить, что их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)