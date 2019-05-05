Бомба на польском пункте пропуска «Кузница» обезврежена

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В польском пункте пропуска «Кузница» на границе с Беларусью при работах по его реконструкции 6 мая обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за этого было приостановлено оформление транспорта в обоих направлениях. К этому моменту боеприпас обезвредили и вывезли из приграничной зоны. Теперь таможенники работают в штатном режиме.





Вместе с тем на границе Беларуси и Польши вот уже несколько дней наблюдаются очереди в связи с «длинными выходными» в стране. Сложности сохраняются и на белорусско-литовской границе.