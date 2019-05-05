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Бомба на польском пункте пропуска «Кузница» обезврежена

06.05.2019 16:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В польском пункте пропуска «Кузница» на границе с Беларусью при работах по его реконструкции 6 мая обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за этого было приостановлено оформление транспорта в обоих направлениях. К этому моменту боеприпас обезвредили и вывезли из приграничной зоны. Теперь таможенники работают в штатном режиме.

Бомба на польском пункте пропуска «Кузница» обезврежена

Вместе с тем на границе Беларуси и Польши вот уже несколько дней наблюдаются очереди в связи с «длинными выходными» в стране. Сложности сохраняются и на белорусско-литовской границе.
 
 
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Новости Беларуси. В польском пункте пропуска «Кузница» на границе с Беларусью при работах по его реконструкции 6 мая обнаружили бомбу времен Великой Отечественной...
 
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