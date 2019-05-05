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Британские СМИ: Меган Маркл на ранних этапах родов
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании.У герцогини Сассекской начались роды. Об этом со ссылкой на Кенсингтонский дворец
Эту информацию также подтверждает ряд других британских СМИ. Отмечается, что фактической информации нет, поэтому местные журналисты основываются на поведении принца Гарри и матери Меган – Дории.
Обновление: сведения о начавшихся родах у Меган Маркл
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Новости Великобритании.У герцогини Сассекской начались роды. Об этом со ссылкой на Кенсингтонский дворец сообщает Daily Mail. Эту информацию также подтверждает ряд...
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