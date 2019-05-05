ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британские СМИ: Меган Маркл на ранних этапах родов

06.05.2019 16:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании.У герцогини Сассекской начались роды. Об этом со ссылкой на Кенсингтонский дворец сообщает Daily Mail.  

Эту информацию также подтверждает ряд других британских СМИ. Отмечается, что фактической информации нет, поэтому местные журналисты основываются на поведении принца Гарри и матери Меган – Дории.  

Обновление: сведения о начавшихся родах у Меган Маркл подтвердили в Twitter-аккаунте королевской семьи.  

Осталось менее двух суток. Меган Маркл готовят к искусственным родам  

Британские СМИ: Меган Маркл на ранних этапах родов
Фото: Tim Rooke / REX / Shutterstock  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании.У герцогини Сассекской начались роды. Об этом со ссылкой на Кенсингтонский дворец сообщает Daily Mail.   Эту информацию также подтверждает ряд...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экипаж сгоревшего в "Шереметьево" самолета рассказал об обстоятельствах катастрофы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика