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Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У Белорусов 7 мая Радуница, день поминания предков. В последнее время им рождена спорная традиция – на могилах близких родственники в год оставляют до миллиона пластиковых цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Откуда пошла эта мода – плечами пожимают и церковь, и экологи. Последние к тому же бьют тревогу: подобные украшательства – настоящая катастрофа для природы.
Тему продолжит корреспондент Камилла Шах.
Хуже гор мусора могут быть только горы цветов. Искусственных. На кладбище. На венках – ленточки «дорогому другу», «любимой мамочке». Боль от потери близкого утихнет через годы. Вред от пластиковой розы растянется на века: разложение искусственных цветов длится до 500 лет.
Камилла Шах, СТВ:
Сжигать искусственные цветы опасно. В первую очередь для человека, который рискует надышаться ядовитыми парами. Перерабатывать как обычный пластик тоже не представляется возможным, потому что стебли, листья и бутоны делают из разных материалов.
Сергей Юшкевич, специалист Центра экологических решений:
Церковь говорит: кладбище – это место для молитвы. Ни распитию алкоголя, ни трапезам, ни искусственным цветам здесь места нет. Могилу близкого достаточно содержать в чистоте. В память о нем – зажечь лампадку и сделать доброе дело.
Протоиерей Евгений Громыко, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви:
Экологи всего мира давно объявили пластик врагом номер один. Беларусь старается не отставать. Сейчас обсуждается возможность замены ПЭТ-бутылок на стеклянную тару. Но, говорят, без самосознания граждан в решении экозадач далеко не уйдешь.
Ольга Сазонова, начальник главного управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Последний аргумент в защиту искусственных цветов – «так веками делали наши предки» – распадается от одного только факта: пластиковые клумбы расцвели на наших рынках всего лет 25 назад. А вытеснить их оттуда будет очень сложно. По самым скромным подсчетам белорусы ежегодно платят за цветочный мусор до миллиона рублей. Кормит такой небезопасный бизнес не только официальных поставщиков, но и бабушек у метро. Интерес к ядовитой торговле они теряют лишь при виде камеры.
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Новости Беларуси. У Белорусов 7 мая Радуница, день поминания предков. В последнее время им рождена спорная традиция – на могилах близких родственники в год...
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