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Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

06.05.2019 15:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У Белорусов 7 мая Радуница, день поминания предков. В последнее время им рождена спорная традиция – на могилах близких родственники в год оставляют до миллиона пластиковых цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

Откуда пошла эта мода – плечами пожимают и церковь, и экологи. Последние к тому же бьют тревогу: подобные украшательства – настоящая катастрофа для природы.

Почему экологи и церковь против искусственных цветов на кладбище?

Тему продолжит корреспондент Камилла Шах.

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

Хуже гор мусора могут быть только горы цветов. Искусственных. На кладбище. На венках – ленточки «дорогому другу», «любимой мамочке». Боль от потери близкого утихнет через годы. Вред от пластиковой розы растянется на века: разложение искусственных цветов длится до 500 лет.

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

Камилла Шах, СТВ:
Душистый полиэстер, ароматный поливинилхлорид. Они стоят дешево, ухода не требуют и уж точно никогда не завянут. Но вы уверены, что именно таким букетом хотели почтить память близкого?

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

Сжигать искусственные цветы опасно. В первую очередь для человека, который рискует надышаться ядовитыми парами. Перерабатывать как обычный пластик тоже не представляется возможным, потому что стебли, листья и бутоны делают из разных материалов.

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

Сергей Юшкевич, специалист Центра экологических решений:
Полиэстер, пластик, ПВХ, который тоже используется, в том числе металлический каркас. Если это все разделяется, то в такой ситуации можно на самом деле переработать искусственные цветы. Это реально. Но, к сожалению, в наших условиях это невозможно, этим никто не будет заниматься. В первую очередь хотя бы потому, что никто не будет раздельно собирать эти искусственные цветы.

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

Церковь говорит: кладбище – это место для молитвы. Ни распитию алкоголя, ни трапезам, ни искусственным цветам здесь места нет. Могилу близкого достаточно содержать в чистоте. В память о нем – зажечь лампадку и сделать доброе дело.

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

Протоиерей Евгений Громыко, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви:
Самае галоўнае, дзеля чаго мы ўогуле прыходзім на могілкі, – гэта каб памаліцца за нашых памёрлых. Калі мы верым у тое, што нашы спачылыя перад Богам усе жывыя, што яны памёрлі толькі целам, а душа іх жывая, то, безумоўна, тую павагу, якую мы да іх аказваем – нам трэба, каб мы ўсё ж такі паказвалі яе сапраўдную, а не штучную.

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

Экологи всего мира давно объявили пластик врагом номер один. Беларусь старается не отставать. Сейчас обсуждается возможность замены ПЭТ-бутылок на стеклянную тару. Но, говорят, без самосознания граждан в решении экозадач далеко не уйдешь.  

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

Ольга Сазонова, начальник главного управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Решение проблемы пластиковых отходов зависит от каждого из нас. Если каждый человек, идя в магазин, подумает о том, чтобы взять с собой матерчатую сумочку, чтобы не покупать лишние одноразовые пластиковые пакеты, или откажется от использования одноразовой посуды – это будет его маленький, но значительный вклад в будущее.

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

Последний аргумент в защиту искусственных цветов – «так веками делали наши предки» – распадается от одного только факта: пластиковые клумбы расцвели на наших рынках всего лет 25 назад. А вытеснить их оттуда будет очень сложно. По самым скромным подсчетам белорусы ежегодно платят за цветочный мусор до миллиона рублей. Кормит такой небезопасный бизнес не только официальных поставщиков, но и бабушек у метро. Интерес к ядовитой торговле они теряют лишь при виде камеры.

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить
 
 
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Новости Беларуси. У Белорусов 7 мая Радуница, день поминания предков. В последнее время им рождена спорная традиция – на могилах близких родственники в год...
 
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