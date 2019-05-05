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Федыничу изменили режим "домашней химии"

06.05.2019 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее с просьбами изменить установленный режим отбывания «домашней химии» неоднократно обращались и профсоюз РЭП, и сам Федынич.



Уголовно-исполнительная инспекция Центрального РУВД Минска 2 мая ознакомила лидера профсоюза РЭП с внесенными изменениями.

Инспекция установила новое расстояние для выхода от дома лидера РЭП – площадь расширена от квартиры до почтовых ящиков (в свободное от работы время).

– Мне установлено новое время посещения организаций здравоохранения, учреждений связи, торговли, бытового обслуживания, финансовых и других организаций в будние дни - с 18.00 до 20.00. Предыдущее предписание исполнительной инспекции посещать эти учреждения с 12 до 14 нарушало Трудовой кодекс, поскольку с 13 до 14 у меня обеденный перерыв. Я не мог остаться на работе после 18 часов и принимать людей. Сейчас такая возможность появилась, - подчеркнул Геннадий Федынич.

Наложен запрет на выход из дома с 21 до 6 часов утра (до сих Федыничу предписывалось находиться в квартире с 19 часов до 6 часов утра).

– Также остался в силе запрет выхода из квартиры в субботу, воскресенье, в выходные и праздничные дни. Мой путь в эти дни четко установлен: квартира и почтовые ящики, благо, что я живу на 7 этаже, а почтовые ящики находятся на первом, - иронизирует Геннадий Федынич.

– Остаются открытыми вопросы о посещении церкви и возможности два раза в месяц в дневное время заниматься хозяйственными работами – помогать по хозяйству теще, которой уже 83 года. Пока на все устные обращения я получал отрицательный ответ. Ну что ж, будем снова обращаться письменно – пусть дают письменный аргументированный ответ. Невиновный человек всегда ведет себя открыто, не таясь, с представителями каких бы органов я ни общался.


– Некоторое смягчение режима «домашней химии» оказалось несколько неожиданным. Чем вызваны произошедшие изменения?

– Я далек от мысли, что сотрудники исполнительной инспекции не владеют нормами трудового законодательства. По всей вероятности, есть некая «неведомая сила», которая определяет судьбу каждого осужденного – то ли телефон, то ли другие предметы обихода. Я уверен, что время все расставит на свои места.

Справка. 9 ноября Минский горсуд оставил в силе приговор суда Советского района: лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик признаны виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Оба приговорены к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа. Минский городской суд оставил решение районного в силе.

Игоря Комлика поставили на учет в уголовно-исполнительной инспекции Фрунзенского РУВД Минска в декабре 2018 года, Геннадия Федынича ознакомили с режимом «домашней химии» 4 января 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее с просьбами изменить установленный режим отбывания «домашней химии» неоднократно обращались и профсоюз РЭП, и сам Федынич.
 
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