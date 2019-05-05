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Для Кокорина и Мамаева прокурор запросил реальные сроки
Источник материала: Партизан
Прокурор попросил суд приговорить футболиста Александра Кокорина к 1 году и шести месяцам лишения свободы, Павла Мамаева — 1 году и пяти месяцам лишения свободы.
Кокорин и Мамаев, архивное фото
Об этом сообщает корреспондент
Александра Кокорина и Павла Мамаева обвиняют в провокации двух драк в Москве 8 октября 2018 года. Вместе с футболистами по делу проходят брат Кокорина Кирилл, а также тренер Александр Протасовицкий.
В зависимости от предполагаемой роли каждого им вменяют причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, хулиганство и побои.
Для Кирилла Кокорина прокурор попросил назначить полтора года колонии, для Протасовицкого — год и пять месяцев заключения.
По версии следствия, спортсмены и их друзья избили водителя Виталия Соловчука на парковке у гостинице «Пекин», а потом напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина.
Все фигуранты дела находятся под арестом. Суд над ними начался 9 апреля. 6 мая начались прения сторон.
Спортсмены признали вину частично, но обвинение в хулиганстве отрицают. В частности, Кокорин в суде заявил, что Пак его спровоцировал. На очных ставках с потерпевшими они выражали готовность выплатить им компенсации и приносили извинения.
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Прокурор попросил суд приговорить футболиста Александра Кокорина к 1 году и шести месяцам лишения свободы, Павла Мамаева — 1 году и пяти месяцам лишения свободы.
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