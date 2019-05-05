ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для Кокорина и Мамаева прокурор запросил реальные сроки

06.05.2019 17:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прокурор попросил суд приговорить футболиста Александра Кокорина к 1 году и шести месяцам лишения свободы, Павла Мамаева — 1 году и пяти месяцам лишения свободы.


Кокорин и Мамаев, архивное фото

Об этом сообщает корреспондент Дождя из зала суда.

Александра Кокорина и Павла Мамаева обвиняют в провокации двух драк в Москве 8 октября 2018 года. Вместе с футболистами по делу проходят брат Кокорина Кирилл, а также тренер Александр Протасовицкий

В зависимости от предполагаемой роли каждого им вменяют причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, хулиганство и побои.

Для Кирилла Кокорина прокурор попросил назначить полтора года колонии, для Протасовицкого — год и пять месяцев заключения.

По версии следствия, спортсмены и их друзья избили водителя Виталия Соловчука на парковке у гостинице «Пекин», а потом напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина.


Все фигуранты дела находятся под арестом. Суд над ними начался 9 апреля. 6 мая начались прения сторон.

Спортсмены признали вину частично, но обвинение в хулиганстве отрицают. В частности, Кокорин в суде заявил, что Пак его спровоцировал. На очных ставках с потерпевшими они выражали готовность выплатить им компенсации и приносили извинения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурор попросил суд приговорить футболиста Александра Кокорина к 1 году и шести месяцам лишения свободы, Павла Мамаева — 1 году и пяти месяцам лишения свободы.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Помогают обычные люди»: поисково-спасательные отряды Беларуси 6 мая провели учения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика