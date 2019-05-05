Для Кокорина и Мамаева прокурор запросил реальные сроки





Кокорин и Мамаев, архивное фото





Дождя из зала суда. Об этом сообщает корреспондентиз зала суда.





Александра Кокорина и Павла Мамаева обвиняют в провокации двух драк в Москве 8 октября 2018 года. Вместе с футболистами по делу проходят брат Кокорина Кирилл, а также тренер Александр Протасовицкий.





В зависимости от предполагаемой роли каждого им вменяют причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, хулиганство и побои.





Для Кирилла Кокорина прокурор попросил назначить полтора года колонии, для Протасовицкого — год и пять месяцев заключения.





По версии следствия, спортсмены и их друзья избили водителя Виталия Соловчука на парковке у гостинице «Пекин», а потом напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина.









Все фигуранты дела находятся под арестом. Суд над ними начался 9 апреля. 6 мая начались прения сторон.





Спортсмены признали вину частично, но обвинение в хулиганстве отрицают. В частности, Кокорин в суде заявил, что Пак его спровоцировал. На очных ставках с потерпевшими они выражали готовность выплатить им компенсации и приносили извинения.