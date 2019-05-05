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Это мальчик! У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец
Источник материала: Партизан
Он стал восьмым правнуком королевы Елизаветы.
Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями.
Как сообщает
Принц Гарри сказал, что они оба "очень взволнованы", и поблагодарил публику за поддержку во время беременности.
Он сказал, что у Меган и ребенка все "невероятно хорошо".
Герцог добавил, что они все еще думают об имени для младенца, который появился на свет в 05:26 BST (07.26 по Минску) в понедельник.
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Он стал восьмым правнуком королевы Елизаветы.
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