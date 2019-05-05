Это мальчик! У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец

Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями.

Как сообщает, у Меган Маркл и принца Гарри родился сын весом 3 кг 300 граммов. Он сможет использовать одно из меньших званий Гарри и будет известным как граф Думбартон.

Принц Гарри сказал, что они оба "очень взволнованы", и поблагодарил публику за поддержку во время беременности.





Он сказал, что у Меган и ребенка все "невероятно хорошо".





Герцог добавил, что они все еще думают об имени для младенца, который появился на свет в 05:26 BST (07.26 по Минску) в понедельник.