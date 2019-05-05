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Это мальчик! У Меган Маркл и принца Гарри родился первенец

06.05.2019 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он стал восьмым правнуком королевы Елизаветы.



Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. 

Как сообщает BBC, у Меган Маркл и принца Гарри родился сын весом 3 кг 300 граммов. Он сможет использовать одно из меньших званий Гарри и будет известным как граф Думбартон.


Принц Гарри сказал, что они оба "очень взволнованы", и поблагодарил публику за поддержку во время беременности.

Он сказал, что у Меган и ребенка все "невероятно хорошо".

Герцог добавил, что они все еще думают об имени для младенца, который появился на свет в 05:26 BST (07.26 по Минску) в понедельник.

 
Теги: Минск
 
 
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Он стал восьмым правнуком королевы Елизаветы.
 
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