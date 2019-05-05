Астролог дал Лукашенко максимум два года





Лукашенко с сыновьями





Пока Лукашенко будет находиться у власти, в его стране не будет происходить кардинальных изменений. Хотя многие говорят о возможном вторжении Путина в Беларусь, астролог считает такой сценарий маловероятным и придуманным.





Путин, по заверению Росса, считает, что Беларусь и так ему полностью подчиняется, а значит не имеет смысла ее аннексировать. По сути, Путин и так уже захватил Беларусь – гибридно.





Лукашенко, по мнению Росса, не станет перечить Путину, так как полностью зависит от него в финансовом плане, а также в сфере нефти и газа. При этом Лукашенко пытается маневрировать и угождать России и Европе.





Особенно серьезные изменения начнутся в 2021 году. Тогда и «полетят головы» всех лидеров стран, которые на своих должностях просидели уже по 20 и больше лет, прогнозирует астролог.