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Астролог дал Лукашенко максимум два года
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси Александр Лукашенко сможет продержаться у власти лишь до 2020-2021 года, считает астролог Влад Росс.
Лукашенко с сыновьями
Пока Лукашенко будет находиться у власти, в его стране не будет происходить кардинальных изменений. Хотя многие говорят о возможном вторжении Путина в Беларусь, астролог считает такой сценарий маловероятным и придуманным.
Путин, по заверению Росса, считает, что Беларусь и так ему полностью подчиняется, а значит не имеет смысла ее аннексировать. По сути, Путин и так уже захватил Беларусь – гибридно.
Лукашенко, по мнению Росса, не станет перечить Путину, так как полностью зависит от него в финансовом плане, а также в сфере нефти и газа. При этом Лукашенко пытается маневрировать и угождать России и Европе.
Особенно серьезные изменения начнутся в 2021 году. Тогда и «полетят головы» всех лидеров стран, которые на своих должностях просидели уже по 20 и больше лет, прогнозирует астролог.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сможет продержаться у власти лишь до 2020-2021 года, считает астролог Влад Росс.
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