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Шок! Сотрудники "Шереметьево" смеялись над горящим самолетом

06.05.2019 16:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники московского аэропорта "Шереметьево" смеялись, когда видели, как горящий самолет заходил на посадку.

Видео инцидента распространили в сети. На записи видно, как за трагедией на взлетно-посадочной полосе люди наблюдают из кабинета, на стенах которого висят мониторы, отображающие происходящий ужас. Многие снимали на телефоны видео и весело комментировали посадку горящего лайнера.


— Нормально полыхает-то.

— Он так сел, значит там пострадавшие.

— Почему?

— А как?

— Нормально он сел. С огоньком (звучит смех).


Напомним, что 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (рейс Москва — Мурманск) российской компании "Аэрофлот". В результате катастрофы погиб 41 человек.



 
 
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Сотрудники московского аэропорта "Шереметьево" смеялись, когда видели, как горящий самолет заходил на посадку.
 
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