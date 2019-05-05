Видео инцидента распространили в сети. На записи видно, как за трагедией на взлетно-посадочной полосе люди наблюдают из кабинета, на стенах которого висят мониторы, отображающие происходящий ужас. Многие снимали на телефоны видео и весело комментировали посадку горящего лайнера.









— Нормально полыхает-то.





— Он так сел, значит там пострадавшие.





— Почему?





— А как?





— Нормально он сел. С огоньком (звучит смех).









Напомним, что 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (рейс Москва — Мурманск) российской компании "Аэрофлот". В результате катастрофы погиб 41 человек.







