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Шок! Сотрудники "Шереметьево" смеялись над горящим самолетом
Источник материала: Партизан
Сотрудники московского аэропорта "Шереметьево" смеялись, когда видели, как горящий самолет заходил на посадку.
Видео инцидента распространили в сети. На записи видно, как за трагедией на взлетно-посадочной полосе люди наблюдают из кабинета, на стенах которого висят мониторы, отображающие происходящий ужас. Многие снимали на телефоны видео и весело комментировали посадку горящего лайнера.
— Нормально полыхает-то.
— Он так сел, значит там пострадавшие.
— Почему?
— А как?
— Нормально он сел. С огоньком (звучит смех).
Напомним, что 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (рейс Москва — Мурманск) российской компании "Аэрофлот". В результате катастрофы погиб 41 человек.
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Сотрудники московского аэропорта "Шереметьево" смеялись, когда видели, как горящий самолет заходил на посадку.
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