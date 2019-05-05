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Азаренко проиграла Стивенс и завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Мадриде

06.05.2019 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко в борьбе проиграла первой ракетке США Слоан Стивенс во втором круге грунтового турнира в Мадриде (призовой фонд — 7,02 млн долларов) — 4:6, 6:2, 2:6.


Фото: Reuters

В первом сете Виктория Азаренко (52 WTA) мало в чем уступала Слоан Стивенс (8 WTA). Игра теннисисток строилась от подачи. Вика один раз взяла гейм на подаче «под ноль», а Слоан сделала это дважды. В шестом гейме у Стивенс был двойной брейк-пойнт, однако Вика справилась с давлением: забила мяч в угол площадки, затем исполнила эйс и в следующем розыгрыше вынудила соперницу пробить в аут. В десятом гейме Стивенс заработала еще один брейк-пойнт, который по факту был сет-пойнтом. Вика не попала в корт в розыгрыше и от досады бросила ракетку — 4:6.

По виннерам в первой партии Азаренко минимально превзошла Стивенс (9:8), допустила на 4 невынужденные ошибки больше и имела невысокий процент попадания в корт на подаче — 59%.

Во втором сете Азаренко перестроилась. Помимо высоких мячей под заднюю линию для Стивенс, которые белоруска использовала и раньше, стала чаще пробивать сопернице под бэкхенд или так, чтобы она играла внешней стороной ракетки. Стивенс стало некомфортно, так как обычно она завершает розыгрыши за счет ударов с форхенда. У американки хорошо работает кисть, поэтому удары с форхенда достаточно непредсказуемы по направлению.

Брейк в третьем гейме второй партии и еще один брейк в седьмом гейме позволили Вике довольно скоро сравнять счет по партиям. Более того, Вика вышла вперед по завоеванным очкам за два сета — 62:60. На этом этапе матча у Азаренко было преимущество при вводе мяча в в игру (72% против 62% у соперницы), что сказалось и на проценте выигрыша розыгрышей на первой подаче (86% против 62%).

В третьей решающей партии у Азаренко случился спад в игре. В шестом гейме она отдала гейм на подаче и вскоре «горела» — 2:5. Чтобы продолжить борьбу, необходимо было завоевать очко на подаче. Вика выиграла два розыгрыша, а затем из-за серии ошибок была вынуждена отыгрывать матчбол. Получилось, причем с помощью эйса. Затем Азаренко несколько раз подряд допустила двойную ошибку.

Итог поединка, который длился 2 часа и 5 минут, — 6:4, 2:6, 6:2 в пользу Стивенс. Слоан победила Вику в четвертый раз подряд и вышла вперед в истории противостояния с белоруской — 4:3. Счет в матчах на грунте также в пользу американки — 1:0.

Статистика матча Азаренко — Стивенс

Попадание первой подачи: 64% — 65%
Выигрыш первой подачи: 74% — 73%
Выигрыш второй подачи: 34% — 50%
Эйсы: 9 — 3
Двойные ошибки: 4 — 3
Виннеры: 21 — 22
Невынужденные ошибки: 40 — 33
Реализация брейк-пойнтов: 33% (2 из 6) — 37% (3 из 8)
Все выигранные очки: 83 — 91

Напомним, что в первом раунде турнира в Мадриде Азаренко была сильнее первой ракетки России Дарьи Касаткиной (21 WTA) — 7:5, 6:4. С начала грунтовой части сезона Вика одержала три победы на этом типе покрытия, в том числе — над чешкой Каролиной Плишковой из топ-5 мирового рейтинга, а еще дважды проиграла.

 
 
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Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко в борьбе проиграла первой ракетке США Слоан Стивенс во втором круге грунтового турнира в Мадриде (призовой фонд - 7,02 млн...
 
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