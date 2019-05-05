Белорусам предлагают купить в рассрочку пиццу. Какие товары еще можно приобрести с отсрочкой платежа

Источник материала: Tut.by

«Покупайте пиццу в рассрочку на 2 месяца», — разослала на днях сообщение одна из пиццерий. Некоторых белорусов удивила такая возможность: казалось бы, пиццу, которая стоит в среднем от 8 рублей и выше, можно купить за собственные средства. Или и вовсе не приобретать, если своих денег не хватает, ведь это явно не товар первой необходимости. Тем не менее возможность приобрести пиццу в рассрочку белорусам предлагают уже несколько пиццерий.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие еще необычные товары и услуги в Беларуси можно купить по карте рассрочки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Купить пиццу в рассрочку предлагает уже несколько пиццерий как в Минске, так в областных центрах и Молодечно. Тем, кто воспользуется такой возможностью, деньги за оформленный заказ нужно внести в следующем месяце.

К слову, приобрести пиццу по такой схеме можно и в некоторых служб доставки Москвы. Рассрочку предлагают до 4 месяцев.

В 2016 году у белорусов появилась возможность съесть бургер в рассрочку на один месяц. Бренд-менеджер «Халвы» поясняла, что изначально карта рассрочки предназначалась для совершения крупных покупок, но сейчас все больше людей расплачиваются в рассрочку и за мелкие ежедневные покупки. В том числе и за бургеры. К примеру, двойной чизбургер сейчас стоит от 3,7 рубля.

— Когда мы общаемся с клиентами и спрашиваем у них, в каком случае они платят «Халвой» — самый распространенный ответ: «Если там можно платить „Халвой“ — я просто достаю карту и плачу». Мы прислушиваемся к мнению клиентов и создаем для них своеобразную «халвичную» среду. Если обладатель карты хочет поберечь свои деньги для каких-то своих нужд, а расплатиться «Халвой» — мы даем ему такую возможность.

Сейчас купить бургеры по карте рассрочки можно и в других cетях ресторанов быстрого обслуживания, которые работают не только в Минске, но и областных городах.

Воспользоваться рассрочкой на 1 месяц могут покупатели в магазине фиксированных цен в Гродно, где товары продают по 1,5 рубля, 2,5 рубля и 3,5 рубля.

В Минске по карте рассрочки также можно приобрести носки, колготки и чулки. Если купить товар на сумму до 50 рублей, то деньги нужно выплатить за 2 месяца, а если на бОльшую сумму, то за 3. Магазины предлагают купить в рассрочку также нижнее белье.