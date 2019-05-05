ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине в ДТП погибло 3 белоруса и еще восемь получили травмы

06.05.2019 17:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В Украине в ДТП погибло 3 белоруса и еще восемь получили травмы

По предварительной информации в обрыв упал грузовик, в котором ехали белорусские граждане. Причины происшествия выясняются.

В дорожно-транспортном происшествии в Украине погибли три белоруса, восемь пострадали, сообщил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Авария произошла в районе села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области, в обрыв упал грузовик с белорусскими туристами.

 "По актуальной информации на данный момент, трое белорусов погибли, 8 с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализированы. Личности всех установлены", - рассказал Анатолий Глаз.

По его словам, посольство Беларуси в Украине продолжает работу по оказанию необходимой помощи пострадавшим в контакте с украинской стороной, а также с белорусскими органами власти.
 

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации в обрыв упал грузовик, в котором ехали белорусские граждане. Причины происшествия выясняются.
 
Новости дня
Новости разные
 
За Зеленского больше всего голосовала молодежь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • зимний комбинезон для женщин в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика