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В Украине в ДТП погибло 3 белоруса и еще восемь получили травмы
06.05.2019 17:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По предварительной информации в обрыв упал грузовик, в котором ехали белорусские граждане. Причины происшествия выясняются.
В дорожно-транспортном происшествии в Украине погибли три белоруса, восемь пострадали, сообщил
Авария произошла в районе села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области, в обрыв упал грузовик с белорусскими туристами.
"По актуальной информации на данный момент, трое белорусов погибли, 8 с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализированы. Личности всех установлены", - рассказал Анатолий Глаз.
По его словам, посольство Беларуси в Украине продолжает работу по оказанию необходимой помощи пострадавшим в контакте с украинской стороной, а также с белорусскими органами власти.
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По предварительной информации в обрыв упал грузовик, в котором ехали белорусские граждане. Причины происшествия выясняются.
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