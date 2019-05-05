В Украине в ДТП погибло 3 белоруса и еще восемь получили травмы

Источник материала: Ежедневник

По предварительной информации в обрыв упал грузовик, в котором ехали белорусские граждане. Причины происшествия выясняются.

В дорожно-транспортном происшествии в Украине погибли три белоруса, восемь пострадали, сообщил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Авария произошла в районе села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области, в обрыв упал грузовик с белорусскими туристами.

"По актуальной информации на данный момент, трое белорусов погибли, 8 с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализированы. Личности всех установлены", - рассказал Анатолий Глаз.

По его словам, посольство Беларуси в Украине продолжает работу по оказанию необходимой помощи пострадавшим в контакте с украинской стороной, а также с белорусскими органами власти.

