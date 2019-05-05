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Семейный велопробег «Вместе» состоится в Бресте 8 мая

06.05.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

8 мая в 12.00 на Гребном канале (ул. Октябрьской революции, 2) в Бресте состоится семейный велопробег «Вместе». К участию приглашаются все желающие.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65962.php

Семейный велопробег «Вместе» состоится в Бресте 8 мая

Цель мероприятия – привлечь внимание горожан к проблеме семей, воспитывающих детей с особенностями развития.

Часто эти семьи оказываются в вынужденной изоляции, а родители детей с инвалидностью чувствуют себя замкнутыми. Идея велопробега – показать, что велосипедные прогулки могут быть источником радости и здоровья.

– Мы ждём на мероприятие людей с инвалидностью и без, – рассказывает одна и организаторов мероприятия, представитель информационно-просветительского учреждения «За вело Брест» Марина Чиж. – Мы рады участию семей, воспитывающих детей с особенностями развития и без. Давайте будем знакомиться, общаться, заводить новых друзей.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65962.php

Семейный велопробег «Вместе» состоится в Бресте 8 мая

Символично, что велопробег пройдёт сразу после Международного дня борьбы за права инвалидов – даты, когда общественность обращает особое внимание проблемам людей с инвалидностью.

– Иметь работу, учиться в школе, ездить в общественном транспорте, посещать магазины, развлекательные центры, библиотеки, принимать участие в городских мероприятиях и просто иметь возможность проводить время в компании друзей – естественные желания не только обычных людей, но и тех, чьи физические способности ограничены из-за различных заболеваний, – рассказывает о значимости велопраздника руководитель инклюзивного образовательного центра «Авокадо» Лилия Ванелик. – Велосипед – это не только отличное средство средство объединения самых разных людей,– но и способ наполниться радостными эмоциями и укрепить своё тело.

Велопробег «Вместе» организован Минским велосипедным обществом и Центром экологических решений в партнёрстве с информационно-просветительским учреждением «За вело Брест», инклюзивным образовательным центром «Авокадо» и Брестским областным исполнительным комитетом в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси» при финансовой поддержке Европейского союза.

 
Теги: Брест
 
 
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  8 мая в 12.00 на Гребном канале (ул. Октябрьской революции, 2) в Бресте состоится семейный велопробег «Вместе». К участию приглашаются все желающие. Цель...
 
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