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«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото
06.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Выступление группы «Ляпис 98» буквально с первых песен «взорвало» полный зрительный зал слуцкого ГДК.
Аудитория концерта была самая разношёрстная — от подростков-неформалов до чиновников, руководителей и людей зрелого возраста.
Услышав старые хиты «Ляписа Трубецкого», случчане подпевали песни, аплодировали стоя и выдавали громкие овации практически после каждой композиции, танцевали на своих местах и возле сцены. С какими эмоциями зрители смотрели концерт — смотрите фотоподборке.
Будет добавлено видео с концерта. В настоящий момент видеоролик монтируется.
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Услышав старые хиты «Ляписа Трубецкого», случчане подпевали песни, аплодировали стоя и выдавали громкие овации после каждой композиции, танцевали на своих местах...
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