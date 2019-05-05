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«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

06.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

Выступление группы «Ляпис 98» буквально с первых песен «взорвало» полный зрительный зал слуцкого ГДК. 

Аудитория концерта была самая разношёрстная — от подростков-неформалов до чиновников, руководителей и людей зрелого возраста.

Услышав старые хиты «Ляписа Трубецкого», случчане подпевали песни, аплодировали стоя и выдавали громкие овации практически после каждой композиции, танцевали на своих местах и возле сцены. С какими эмоциями зрители смотрели концерт — смотрите фотоподборке.

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото

«Ляпис 98» «взорвал» зал слуцкого ГДК. Фото




Будет добавлено видео с концерта. В настоящий момент видеоролик монтируется.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 70
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Услышав старые хиты «Ляписа Трубецкого», случчане подпевали песни, аплодировали стоя и выдавали громкие овации после каждой композиции, танцевали на своих местах...
 
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