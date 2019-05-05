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За Зеленского больше всего голосовала молодежь

06.05.2019 17:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Действующий президент Украины Петр Порошенко получил на президентских выборах самый высокий уровень поддержки среди избирателей старшего возраста и украинцев с высшим образованием, за Владимира Зеленского большего всего голосов отдала молодежь, а также украинцы с неполным средним образованием.

Согласно представленному на пресс-конференции в понедельник в Киеве демографическому анализу национального экзит-пола на президентских выборах-2019, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, Зеленский является лидером во всех возрастных группах избирателей. При этом наивысшая поддержка у него среди самых молодых.

В возрасте до 30 лет за Зеленского проголосовали 80%, среди избирателей 30-39 лет поддержка составила 73,5%, 40-49 лет - 73%, 50-59 - 72%, а в группе старше 60 лет новоизбранный президент получил 69,5% голосов.

Поддержка действующего президента Порошенко самая высокая среди избирателей старшего поколения. За Порошенко проголосовали 29% украинцев старше 60 лет, 50-59-летние отдали ему 26,5% голосов, в возрастных группах от 30 до 49 лет за него проголосовала четверть избирателей. При этом среди 18-29-летних за Порошенко отдали голоса 19%.

Кроме того, Зеленский лидирует во всех группах избирателей по уровню образования. При этом самую высокую поддержку он получил у избирателей с неполным средним образованием (82%), Порошенко в этой группе получил наихудший результат - 16% голосов. В то же время у действующего главы государства наилучший результат среди избирателей с высшим образованием - поддержка 31%. В этой группе за Зеленского проголосовали 67%, что является самым низким его показателем среди всех групп по уровню образования.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий констатировал, что Зеленский победил во всех макрорегионах.

Грушецкий пояснил, что относительно самой низкой поддержка новоизбранного президента была на западе Украины - 57% голосов за него, и 41% - за Порошенко. Во всех остальных регионах не менее 70% украинцев проголосовали за Зеленского и не более з28% - за Порошенко.

Замдиректора КМИС констатировал, что с продвижением с запада на восток Украины поддержка Зеленского растет до 87% голосов, а действующего президента Украины снижается до 12%.

По результатам анализа экзит-пола, Порошенко получил высокую поддержку (30%) среди жителей областных центров, но среди них 68% проголосовали за его оппонента. У действующего президента наибольшее количество голосов в населенных пунктах 20-49 тыс. жителей (35%). У Зеленского здесь поддержка 64%.

Как отметил Грушецкий, еще по 25% избирателей за Порошенко проголосовали среди жителей сел и городов с 50-100 тыс. населения. В этих типах населенных пунктов большинство также проголосовало за Зеленского.

"Если говорить о половых группах мужчин и женщин, то это тот случай, когда поддержка кандидатов практически не связана с полом человека. Так, среди мужчин - 72% поддержали Владимира Зеленского. Среди женщин - 73%. Среди мужчин - 26% поддержали Петра Порошенко, среди женщин - 25%", - рассказал Грушецкий.

Вместе с тем он подчеркнул, что результаты национального экзит-пола отличаются не более чем на 1,1% от официальных результатов выборов президента Украины.

Как сообщалось, 30 апреля 2019 года в ЦИК объявили, что во втором туре выборов президента Украины Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента. За Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

 

 
 
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Действующий президент Украины Петр Порошенко получил на президентских выборах самый высокий уровень поддержки среди избирателей старшего возраста и украинцев с...
 
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