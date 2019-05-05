Посольство Беларуси в Украине оказывает помощь пострадавшим в Прикарпатье белорусским туристам – МИД

Источник материала: Интерфакс

Посольство Беларуси в Украине продолжает работу по оказанию необходимой помощи пострадавшим в результате падения автобуса с белорусскими туристами в реку в Ивано-Франковской области, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Посольство Беларуси в Украине продолжает работу по оказанию необходимой помощи пострадавшим. Работа ведется в контакте с украинской стороной и с белорусскими органами власти", - сказал А.Глаз.

По его словам, в результате инцидента пострадали 11 граждан Беларуси, в том числе 3 человека погибли. Еще 8 человек с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения Ивано-Франковской области. Личности пострадавших установлены.

Как сообщпалось, Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины в понедельник проинформировала, что в Ивано-Франковской области в результате падения в реку Черный Черемош с высоты около 40 м грузового автомобиля с белорусскими туристами погибли три человека. Всего в автомобиле находились 23 человека, которые направлялись к месту назначения, чтобы осуществить сплав по реке.